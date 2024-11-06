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Илон Маск отреагировал на результаты выборов в США - РИА Новости, 06.11.2024
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07:36 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/reaktsiya-1982102469.html
Илон Маск отреагировал на результаты выборов в США
Илон Маск отреагировал на результаты выборов в США - РИА Новости, 06.11.2024
Илон Маск отреагировал на результаты выборов в США
Илон Маск на фоне данных о прогнозируемой победе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, которого он поддерживал, оставил на своей РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:36
2024-11-06T07:36
в мире
сша
аризона
джорджия
камала харрис
илон маск
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Илон Маск на фоне данных о прогнозируемой победе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, которого он поддерживал, оставил на своей странице в социальной сети Х оптимистичный пост."Гейм, сет и матч", — написал он, используя термины из тенниса.Также он отреагировал на данные онлайн-платформы Polymarket, согласно которым букмекеры прогнозируют уверенную победу Трампа."Бум", — написал Маск.Вероятность победы Трампа оценивается букмекерами в 71,1 процента против 28,9 процента у Харрис. Республиканец, по их мнению, имеет лучшие шансы на победу в шести из семи колеблющихся штатов: 89 процентов в Аризоне, 88 процентов в Джорджии, 87 процентов в Северной Каролине, 66 процентов в Неваде, 60 процентов в Пенсильвании и 58 процентов в Висконсине. Харрис в то же время незначительно опережает Трампа лишь в Мичигане с 52-процентной вероятности победы.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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в мире, сша, аризона, джорджия, камала харрис, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Джорджия, Камала Харрис, Илон Маск, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Илон Маск отреагировал на результаты выборов в США

Илон Маск отреагировал на результаты выборов в США словами "гейм, сет и матч"

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Илон Маск на фоне данных о прогнозируемой победе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, которого он поддерживал, оставил на своей странице в социальной сети Х оптимистичный пост.
«
"Гейм, сет и матч", — написал он, используя термины из тенниса.
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Также он отреагировал на данные онлайн-платформы Polymarket, согласно которым букмекеры прогнозируют уверенную победу Трампа.
"Бум", — написал Маск.
Вероятность победы Трампа оценивается букмекерами в 71,1 процента против 28,9 процента у Харрис. Республиканец, по их мнению, имеет лучшие шансы на победу в шести из семи колеблющихся штатов: 89 процентов в Аризоне, 88 процентов в Джорджии, 87 процентов в Северной Каролине, 66 процентов в Неваде, 60 процентов в Пенсильвании и 58 процентов в Висконсине. Харрис в то же время незначительно опережает Трампа лишь в Мичигане с 52-процентной вероятности победы.
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В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШААризонаДжорджияКамала ХаррисИлон МаскДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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