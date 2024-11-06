Надвигающийся на Кубу ураган "Рафаэль" усилился до второй категории
Ураган "Рафаэль" усилился до второй категории по шкале Саффира-Симпсона
© Фото : NOAAУраган "Рафаэль". Спутниковый снимок
© Фото : NOAA
Ураган "Рафаэль". Спутниковый снимок
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ураган "Рафаэль", угрожающий берегам Кубы, усилился до второй категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
"Ураган ("Рафаель" - ред.)... обрушится на западную Кубу сегодня в течение дня... максимальный устойчивый ветер достиг 100 миль в час (160 километров в час - ред.)", - говорится в сообщении центра.
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Синоптики предупреждают, что "Рафаель" движется на северо-запад со скоростью 22 километра в час. Ураган уже находится в 260 километрах от столицы Кубы Гаваны и может обрушиться на страну в среду.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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