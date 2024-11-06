В Раде надеются, что Трамп поможет завершить конфликт на Украине
Вице-спикер Рады призвал Трампа помочь завершить конфликт на Украине
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко надеется, что объявивший себя победителем на президентских выборах в США Дональд Трамп поможет завершить конфликт на Украине, что позволит провести очередные парламентские выборы.
Парламентские выборы на Украине должны были пройти в 2023 году. Однако Киев отложил их на неопределенное время, мотивируя это тем, что в стране действует военное положение. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году также отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Итоги президентских выборов в США
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"Мы очень хотели бы, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая конгрессом, сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба, как депутатов к ним… А чтобы мы могли перебраться, понятно, что должна закончиться война, потому что во время военного положения у нас эти процедуры пока заблокированы", - приводит слова Корниенко украинское издание "Левый берег".
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.