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В Раде надеются, что Трамп поможет завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/rada-1982208273.html
В Раде надеются, что Трамп поможет завершить конфликт на Украине
В Раде надеются, что Трамп поможет завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 06.11.2024
В Раде надеются, что Трамп поможет завершить конфликт на Украине
Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко надеется, что объявивший себя победителем на президентских выборах в США Дональд Трамп поможет завершить конфликт РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:59
2024-11-06T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
александр корниенко
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко надеется, что объявивший себя победителем на президентских выборах в США Дональд Трамп поможет завершить конфликт на Украине, что позволит провести очередные парламентские выборы. Парламентские выборы на Украине должны были пройти в 2023 году. Однако Киев отложил их на неопределенное время, мотивируя это тем, что в стране действует военное положение. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году также отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". "Мы очень хотели бы, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая конгрессом, сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба, как депутатов к ним… А чтобы мы могли перебраться, понятно, что должна закончиться война, потому что во время военного положения у нас эти процедуры пока заблокированы", - приводит слова Корниенко украинское издание "Левый берег". Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, александр корниенко, владимир зеленский, верховная рада украины, выборы президента сша — 2024, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Александр Корниенко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Выборы президента США — 2024, Россия
В Раде надеются, что Трамп поможет завершить конфликт на Украине

Вице-спикер Рады призвал Трампа помочь завершить конфликт на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко надеется, что объявивший себя победителем на президентских выборах в США Дональд Трамп поможет завершить конфликт на Украине, что позволит провести очередные парламентские выборы.
Парламентские выборы на Украине должны были пройти в 2023 году. Однако Киев отложил их на неопределенное время, мотивируя это тем, что в стране действует военное положение. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году также отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Итоги президентских выборов в США
Итоги президентских выборов в США
Вчера, 16:26
"Мы очень хотели бы, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая конгрессом, сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба, как депутатов к ним… А чтобы мы могли перебраться, понятно, что должна закончиться война, потому что во время военного положения у нас эти процедуры пока заблокированы", - приводит слова Корниенко украинское издание "Левый берег".
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампАлександр КорниенкоВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВыборы президента США — 2024Россия
 
 
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