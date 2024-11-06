https://ria.ru/20241106/putin-1982206620.html

Путин: создание мощных судов подтверждает технологический потенциал страны

Путин: создание мощных судов подтверждает технологический потенциал страны - РИА Новости, 06.11.2024

Путин: создание мощных судов подтверждает технологический потенциал страны

Создание мощных современных судов - это воплощение технологического потенциала РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:54

2024-11-06T14:54

2024-11-06T14:54

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Создание мощных современных судов - это воплощение технологического потенциала РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Создание таких мощных, современных судов – еще одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России", - сказал российский лидер на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции. Президент добавил, что укрепление ледокольного флота страны прямо зависит от реализации планов по обустройству арктических территорий.

https://ria.ru/20241106/putin-1982199589.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, владимир путин