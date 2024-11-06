https://ria.ru/20241106/putin-1982206219.html

Путин рассказал о реализации планов по Севморпути

Путин рассказал о реализации планов по Севморпути - РИА Новости, 06.11.2024

Путин рассказал о реализации планов по Севморпути

Реализация больших планов по Северному морскому пути внесет существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры РФ, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:52

2024-11-06T14:52

2024-11-06T14:52

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Реализация больших планов по Северному морскому пути внесет существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры РФ, заявил президент России Владимир Путин."Это большие планы (по развитию Северного морского пути), их реализация... внесет существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России, сделает Северный морской путь очень привлекательным и для российских перевозчиков, и для наших партнеров за рубежом", - сказал Путин в ходе церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".

https://ria.ru/20241106/putin-1982205343.html

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россия, владимир путин, экономика