https://ria.ru/20241106/putin-1982206219.html
Путин рассказал о реализации планов по Севморпути
Путин рассказал о реализации планов по Севморпути - РИА Новости, 06.11.2024
Путин рассказал о реализации планов по Севморпути
Реализация больших планов по Северному морскому пути внесет существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры РФ, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:52
2024-11-06T14:52
2024-11-06T14:52
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Реализация больших планов по Северному морскому пути внесет существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры РФ, заявил президент России Владимир Путин."Это большие планы (по развитию Северного морского пути), их реализация... внесет существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России, сделает Северный морской путь очень привлекательным и для российских перевозчиков, и для наших партнеров за рубежом", - сказал Путин в ходе церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".
https://ria.ru/20241106/putin-1982205343.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о реализации планов по Севморпути
Путин: Севморпуть будет привлекать российских и зарубежных перевозчиков