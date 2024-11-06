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Путин уверен, что Северный морской путь будет развиваться - РИА Новости, 06.11.2024
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14:47 06.11.2024 (обновлено: 14:54 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/putin-1982205343.html
Путин уверен, что Северный морской путь будет развиваться
Путин уверен, что Северный морской путь будет развиваться - РИА Новости, 06.11.2024
Путин уверен, что Северный морской путь будет развиваться
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Северный морской путь будет развиваться, в том числе благодаря ледокольному флоту РФ. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:47
2024-11-06T14:54
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Северный морской путь будет развиваться, в том числе благодаря ледокольному флоту РФ."Уверен, что Северный морской путь будет только набирать из года в год. И не только в связи с изменением климата, но и в связи с увеличением возможностей российского ледокольного флота", - сказал Путин в ходе церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".
https://ria.ru/20241106/putin-1982199589.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин уверен, что Северный морской путь будет развиваться

Путин: Севморпуть будет развивать, в том числе благодаря ледокольному флоту

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Северный морской путь будет развиваться, в том числе благодаря ледокольному флоту РФ.
«
"Уверен, что Северный морской путь будет только набирать из года в год. И не только в связи с изменением климата, но и в связи с увеличением возможностей российского ледокольного флота", - сказал Путин в ходе церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Путин заявил о росте интереса российских и зарубежных компаний к Севморпути
Вчера, 14:23
 
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