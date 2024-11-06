https://ria.ru/20241106/putin-1982205343.html
Путин уверен, что Северный морской путь будет развиваться
Путин уверен, что Северный морской путь будет развиваться - РИА Новости, 06.11.2024
Путин уверен, что Северный морской путь будет развиваться
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Северный морской путь будет развиваться, в том числе благодаря ледокольному флоту РФ. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:47
2024-11-06T14:47
2024-11-06T14:54
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Северный морской путь будет развиваться, в том числе благодаря ледокольному флоту РФ."Уверен, что Северный морской путь будет только набирать из года в год. И не только в связи с изменением климата, но и в связи с увеличением возможностей российского ледокольного флота", - сказал Путин в ходе церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".
https://ria.ru/20241106/putin-1982199589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин уверен, что Северный морской путь будет развиваться
Путин: Севморпуть будет развивать, в том числе благодаря ледокольному флоту