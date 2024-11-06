https://ria.ru/20241106/putin-1982204786.html

Путин оценил грузооборот Северного морского пути

Путин оценил грузооборот Северного морского пути - РИА Новости, 06.11.2024

Путин оценил грузооборот Северного морского пути

Грузооборот Северного морского пути в 2024 году составит 37,6 миллиона тонн, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:43

2024-11-06T14:43

2024-11-06T15:01

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Грузооборот Северного морского пути в 2024 году составит 37,6 миллиона тонн, заявил президент России Владимир Путин."В позапрошлом году по Северному морскому пути перевозили 34 миллиона тонн, в 2023 году 36 миллионов тонн, в этом году будет 37,6 миллиона тонн, где-то около 38 миллионов тонн", - сказал Путин во время выступления на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".Президент выразил уверенность, что в 2030 году грузооборот Северного морского пути будет более 100 миллионов тонн. "Это большие планы, а их реализация принесет существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России, сделает Северный морской путь очень привлекательным для российских перевозчиков и для партнеров за рубежом", - добавил Путин.

https://ria.ru/20241106/putin-1982205343.html

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владимир путин, россия, экономика