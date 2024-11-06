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Путин оценил грузооборот Северного морского пути - РИА Новости, 06.11.2024
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14:43 06.11.2024 (обновлено: 15:01 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/putin-1982204786.html
Путин оценил грузооборот Северного морского пути
Путин оценил грузооборот Северного морского пути - РИА Новости, 06.11.2024
Путин оценил грузооборот Северного морского пути
Грузооборот Северного морского пути в 2024 году составит 37,6 миллиона тонн, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:43
2024-11-06T15:01
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Грузооборот Северного морского пути в 2024 году составит 37,6 миллиона тонн, заявил президент России Владимир Путин."В позапрошлом году по Северному морскому пути перевозили 34 миллиона тонн, в 2023 году 36 миллионов тонн, в этом году будет 37,6 миллиона тонн, где-то около 38 миллионов тонн", - сказал Путин во время выступления на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".Президент выразил уверенность, что в 2030 году грузооборот Северного морского пути будет более 100 миллионов тонн. "Это большие планы, а их реализация принесет существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России, сделает Северный морской путь очень привлекательным для российских перевозчиков и для партнеров за рубежом", - добавил Путин.
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин оценил грузооборот Северного морского пути

Путин: грузооборот Северного морского пути в 2024 году составит 37,6 млн тонн

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Грузооборот Северного морского пути в 2024 году составит 37,6 миллиона тонн, заявил президент России Владимир Путин.
"В позапрошлом году по Северному морскому пути перевозили 34 миллиона тонн, в 2023 году 36 миллионов тонн, в этом году будет 37,6 миллиона тонн, где-то около 38 миллионов тонн", - сказал Путин во время выступления на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".
Президент выразил уверенность, что в 2030 году грузооборот Северного морского пути будет более 100 миллионов тонн. "Это большие планы, а их реализация принесет существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России, сделает Северный морской путь очень привлекательным для российских перевозчиков и для партнеров за рубежом", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Путин уверен, что Северный морской путь будет развиваться
Вчера, 14:47
 
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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