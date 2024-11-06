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Путин предложил подумать над тарифами на ледокольную проводку грузов - РИА Новости, 06.11.2024
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14:24 06.11.2024 (обновлено: 14:38 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/putin-1982199687.html
Путин предложил подумать над тарифами на ледокольную проводку грузов
Путин предложил подумать над тарифами на ледокольную проводку грузов - РИА Новости, 06.11.2024
Путин предложил подумать над тарифами на ледокольную проводку грузов
Необходимо сформировать более эффективные тарифы на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:24
2024-11-06T14:38
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Необходимо сформировать более эффективные тарифы на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа отправителей, заявил президент России Владимир Путин."Нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20241106/putin-1982199589.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин предложил подумать над тарифами на ледокольную проводку грузов

Путин заявил, что нужны более эффективные тарифы на ледокольную проводку грузов

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Необходимо сформировать более эффективные тарифы на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа отправителей, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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