https://ria.ru/20241106/putin-1982199687.html
Путин предложил подумать над тарифами на ледокольную проводку грузов
Путин предложил подумать над тарифами на ледокольную проводку грузов - РИА Новости, 06.11.2024
Путин предложил подумать над тарифами на ледокольную проводку грузов
Необходимо сформировать более эффективные тарифы на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:24
2024-11-06T14:24
2024-11-06T14:38
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Необходимо сформировать более эффективные тарифы на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа отправителей, заявил президент России Владимир Путин."Нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20241106/putin-1982199589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин предложил подумать над тарифами на ледокольную проводку грузов
Путин заявил, что нужны более эффективные тарифы на ледокольную проводку грузов