https://ria.ru/20241106/putin-1982198608.html
Путин предложил провести совещание по развитию арктических территорий
Путин предложил провести совещание по развитию арктических территорий - РИА Новости, 06.11.2024
Путин предложил провести совещание по развитию арктических территорий
Президент России Владимир Путин предложил провести специальное совещание по развитию арктических территорий, а также по наращиванию грузопотока на трассах... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:22
2024-11-06T14:22
2024-11-06T14:32
россия
владимир путин
северный морской путь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести специальное совещание по развитию арктических территорий, а также по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути."От укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути. Здесь у нас, как известно, амбициозные цели. Работы впереди много. С учетом этого, предлагаю в дальнейшем провести специальное совещание по этой тематике, глубоко проработать, подготовить и в комплексе обсудить все вопросы, касающиеся перспективного развития Северного морского пути. Выйти при этом на конкретные, предметные решения", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20241106/putin-1982198071.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, северный морской путь
Россия, Владимир Путин, Северный морской путь
Путин предложил провести совещание по развитию арктических территорий
Путин предложил провести совещание по развитию Северного морского пути