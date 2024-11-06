https://ria.ru/20241106/putin-1982198608.html

Путин предложил провести совещание по развитию арктических территорий

Путин предложил провести совещание по развитию арктических территорий - РИА Новости, 06.11.2024

Путин предложил провести совещание по развитию арктических территорий

Президент России Владимир Путин предложил провести специальное совещание по развитию арктических территорий, а также по наращиванию грузопотока на трассах... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:22

2024-11-06T14:22

2024-11-06T14:32

россия

владимир путин

северный морской путь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести специальное совещание по развитию арктических территорий, а также по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути."От укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути. Здесь у нас, как известно, амбициозные цели. Работы впереди много. С учетом этого, предлагаю в дальнейшем провести специальное совещание по этой тематике, глубоко проработать, подготовить и в комплексе обсудить все вопросы, касающиеся перспективного развития Северного морского пути. Выйти при этом на конкретные, предметные решения", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20241106/putin-1982198071.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, северный морской путь