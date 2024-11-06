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Путин предложил провести совещание по развитию арктических территорий - РИА Новости, 06.11.2024
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14:22 06.11.2024 (обновлено: 14:32 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/putin-1982198608.html
Путин предложил провести совещание по развитию арктических территорий
Путин предложил провести совещание по развитию арктических территорий - РИА Новости, 06.11.2024
Путин предложил провести совещание по развитию арктических территорий
Президент России Владимир Путин предложил провести специальное совещание по развитию арктических территорий, а также по наращиванию грузопотока на трассах... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:22
2024-11-06T14:32
россия
владимир путин
северный морской путь
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести специальное совещание по развитию арктических территорий, а также по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути."От укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути. Здесь у нас, как известно, амбициозные цели. Работы впереди много. С учетом этого, предлагаю в дальнейшем провести специальное совещание по этой тематике, глубоко проработать, подготовить и в комплексе обсудить все вопросы, касающиеся перспективного развития Северного морского пути. Выйти при этом на конкретные, предметные решения", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20241106/putin-1982198071.html
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россия, владимир путин, северный морской путь
Россия, Владимир Путин, Северный морской путь
Путин предложил провести совещание по развитию арктических территорий

Путин предложил провести совещание по развитию Северного морского пути

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести специальное совещание по развитию арктических территорий, а также по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути.
"От укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути. Здесь у нас, как известно, амбициозные цели. Работы впереди много. С учетом этого, предлагаю в дальнейшем провести специальное совещание по этой тематике, глубоко проработать, подготовить и в комплексе обсудить все вопросы, касающиеся перспективного развития Северного морского пути. Выйти при этом на конкретные, предметные решения", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
От укрепления флота зависит реализация планов по Севморпути, заявил Путин
Вчера, 14:19
 
РоссияВладимир ПутинСеверный морской путь
 
 
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