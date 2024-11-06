https://ria.ru/20241106/putin-1982198367.html

Путин рассказал о планах по модернизации инфраструктуры арктических портов

Путин рассказал о планах по модернизации инфраструктуры арктических портов - РИА Новости, 06.11.2024

Путин рассказал о планах по модернизации инфраструктуры арктических портов

Россия будет модернизировать инфраструктуру арктических портов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:20

2024-11-06T14:20

2024-11-06T14:39

россия

ямал

экономика

таймыр

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902391_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_6c1d7d565600f1b92b626b1d8d08f13d.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия будет модернизировать инфраструктуру арктических портов, заявил президент России Владимир Путин."Будем модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали, речь в том числе о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края", - сказал российский лидер на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20241106/putin-1982199687.html

россия

ямал

таймыр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ямал, экономика, таймыр, владимир путин