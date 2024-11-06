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Путин рассказал о планах по модернизации инфраструктуры арктических портов - РИА Новости, 06.11.2024
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14:20 06.11.2024 (обновлено: 14:39 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/putin-1982198367.html
Путин рассказал о планах по модернизации инфраструктуры арктических портов
Путин рассказал о планах по модернизации инфраструктуры арктических портов - РИА Новости, 06.11.2024
Путин рассказал о планах по модернизации инфраструктуры арктических портов
Россия будет модернизировать инфраструктуру арктических портов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:20
2024-11-06T14:39
россия
ямал
экономика
таймыр
владимир путин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия будет модернизировать инфраструктуру арктических портов, заявил президент России Владимир Путин."Будем модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали, речь в том числе о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края", - сказал российский лидер на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20241106/putin-1982199687.html
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россия, ямал, экономика, таймыр, владимир путин
Россия, Ямал, Экономика, Таймыр, Владимир Путин
Путин рассказал о планах по модернизации инфраструктуры арктических портов

Путин: Россия будет модернизировать инфраструктуру арктических портов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия будет модернизировать инфраструктуру арктических портов, заявил президент России Владимир Путин.
"Будем модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали, речь в том числе о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края", - сказал российский лидер на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Путин предложил подумать над тарифами на ледокольную проводку грузов
Вчера, 14:24
 
РоссияЯмалЭкономикаТаймырВладимир Путин
 
 
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