https://ria.ru/20241106/putin-1982198367.html
Путин рассказал о планах по модернизации инфраструктуры арктических портов
Путин рассказал о планах по модернизации инфраструктуры арктических портов - РИА Новости, 06.11.2024
Путин рассказал о планах по модернизации инфраструктуры арктических портов
Россия будет модернизировать инфраструктуру арктических портов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:20
2024-11-06T14:20
2024-11-06T14:39
россия
ямал
экономика
таймыр
владимир путин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия будет модернизировать инфраструктуру арктических портов, заявил президент России Владимир Путин."Будем модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали, речь в том числе о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края", - сказал российский лидер на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20241106/putin-1982199687.html
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россия, ямал, экономика, таймыр, владимир путин
Россия, Ямал, Экономика, Таймыр, Владимир Путин
Путин рассказал о планах по модернизации инфраструктуры арктических портов
Путин: Россия будет модернизировать инфраструктуру арктических портов