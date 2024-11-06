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Путин выступит на заседании клуба "Валдай" - РИА Новости, 06.11.2024
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12:39 06.11.2024 (обновлено: 13:26 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/putin-1982176483.html
Путин выступит на заседании клуба "Валдай"
Путин выступит на заседании клуба "Валдай" - РИА Новости, 06.11.2024
Путин выступит на заседании клуба "Валдай"
Владимир Путин 7 ноября выступит на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:39
2024-11-06T13:26
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин 7 ноября выступит на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вторая половина дня (среды, 6 ноября. — Прим. ред.) президента будет заполнена внутренними встречами, совещаниями. Кроме того, конечно, подготовка президента к завтрашнему участию в пленарной сессии 21-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Будет выступление президента", — сказал представитель Кремля.Он отметил, что традиционно выступление Путина вызывает повышенный интерес.Заседание клуба проходит с 4 по 7 ноября. Его тема: "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".В 2023-м Путин в своей речи обозначил шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых призывает остальные страны: открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. Выступление прошлого года в Кремле называли концептуальным и мировоззренческим, а речь 2022 года — глубокой, философской и прикладной.Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб создан в сентябре 2004 года и обязан своим названием месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982174848.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин выступит на заседании клуба "Валдай"

Песков: Путин готовится к выступлению на пленарной сессии клуба "Валдай"

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин 7 ноября выступит на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вторая половина дня (среды, 6 ноября. — Прим. ред.) президента будет заполнена внутренними встречами, совещаниями. Кроме того, конечно, подготовка президента к завтрашнему участию в пленарной сессии 21-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Будет выступление президента", — сказал представитель Кремля.
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Он отметил, что традиционно выступление Путина вызывает повышенный интерес.
Заседание клуба проходит с 4 по 7 ноября. Его тема: "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
В 2023-м Путин в своей речи обозначил шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых призывает остальные страны: открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. Выступление прошлого года в Кремле называли концептуальным и мировоззренческим, а речь 2022 года — глубокой, философской и прикладной.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб создан в сентябре 2004 года и обязан своим названием месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
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