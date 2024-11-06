https://ria.ru/20241106/putin-1982176483.html

Путин выступит на заседании клуба "Валдай"

Путин выступит на заседании клуба "Валдай" - РИА Новости, 06.11.2024

Путин выступит на заседании клуба "Валдай"

Владимир Путин 7 ноября выступит на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:39

2024-11-06T12:39

2024-11-06T13:26

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин 7 ноября выступит на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вторая половина дня (среды, 6 ноября. — Прим. ред.) президента будет заполнена внутренними встречами, совещаниями. Кроме того, конечно, подготовка президента к завтрашнему участию в пленарной сессии 21-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Будет выступление президента", — сказал представитель Кремля.Он отметил, что традиционно выступление Путина вызывает повышенный интерес.Заседание клуба проходит с 4 по 7 ноября. Его тема: "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".В 2023-м Путин в своей речи обозначил шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых призывает остальные страны: открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. Выступление прошлого года в Кремле называли концептуальным и мировоззренческим, а речь 2022 года — глубокой, философской и прикладной.Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб создан в сентябре 2004 года и обязан своим названием месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982174848.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков