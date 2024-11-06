Путин выступит на заседании клуба "Валдай"
Песков: Путин готовится к выступлению на пленарной сессии клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин 7 ноября выступит на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вторая половина дня (среды, 6 ноября. — Прим. ред.) президента будет заполнена внутренними встречами, совещаниями. Кроме того, конечно, подготовка президента к завтрашнему участию в пленарной сессии 21-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Будет выступление президента", — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что традиционно выступление Путина вызывает повышенный интерес.
Заседание клуба проходит с 4 по 7 ноября. Его тема: "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
В 2023-м Путин в своей речи обозначил шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых призывает остальные страны: открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. Выступление прошлого года в Кремле называли концептуальным и мировоззренческим, а речь 2022 года — глубокой, философской и прикладной.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб создан в сентябре 2004 года и обязан своим названием месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
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6 сентября, 11:38