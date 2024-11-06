https://ria.ru/20241106/pushkov-1982162207.html

Пушков прокомментировал итоги выборов в США

Пушков прокомментировал итоги выборов в США - РИА Новости, 06.11.2024

Пушков прокомментировал итоги выборов в США

Правящие либеральные элиты Европы, ставившие на Камалу Харрис, с ужасом и унынием следят за исходом голосования в США, написал в своем Telegram-канале сенатор... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:54

2024-11-06T11:54

2024-11-06T11:54

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сша

европа

вашингтон (штат)

камала харрис

дональд трамп

алексей пушков

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Правящие либеральные элиты Европы, ставившие на Камалу Харрис, с ужасом и унынием следят за исходом голосования в США, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. В США прошли 5 ноября очередные всеобщие выборы. На них избирались президент, треть сената и вся палата представителей конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотировались кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. "Правящие либеральные элиты Европы с ужасом и унынием следят за исходом голосования в США. Каким только исчадием ада либеральные евросми не изображали Трампа! Какие только сигналы поддержки не посылали Камале Харрис и демократам - и через прессу, и напрямую", - отметил Пушков. По его словам, их ставка на Харрис была обусловлена не только общей идейной близостью, но и "близорукостью европейских политиков, их странной убежденностью, что ветер истории дует именно в их паруса, а также их верой в то, что народам Запада с помощью всеобъемлющего контроля над СМИ можно навязать что угодно и кого угодно". Даже такого кандидата, как Камалу Харрис, добавил политик. "Сегодня, похоже, их постигнет глубокое разочарование. Всех, кроме Виктора Орбана, чей авторитет в Европе резко возрастет. А вот премьеру Британии (Киру) Стармеру, который перед выборами послал своих активистов помогать Харрис в США, рассчитывать на хорошее отношение в Белом доме теперь, видимо, не стоит", - заключил Пушков.

https://ria.ru/20241014/pushkov-1978024725.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982144945.html

сша

европа

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в мире, сша, европа, вашингтон (штат), камала харрис, дональд трамп, алексей пушков