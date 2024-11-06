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СК не подтвердил присутствие детей при стриптизе ростовой куклы в Приморье - РИА Новости, 06.11.2024
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03:05 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/primore-1982074097.html
СК не подтвердил присутствие детей при стриптизе ростовой куклы в Приморье
СК не подтвердил присутствие детей при стриптизе ростовой куклы в Приморье - РИА Новости, 06.11.2024
СК не подтвердил присутствие детей при стриптизе ростовой куклы в Приморье
Следователи в Приморье не установили факта присутствия детей во время танца в агентстве недвижимости актера в ростовой кукле, изображающей Григория Лепса,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:05
2024-11-06T03:05
происшествия
россия
фокино
григорий лепс
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Следователи в Приморье не установили факта присутствия детей во время танца в агентстве недвижимости актера в ростовой кукле, изображающей Григория Лепса, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ. В Telegram-каналах разошлось видео со "стриптизом" актера в ростовой кукле, изображающей Лепса, – он танцует в офисе перед женщиной. Отмечалось, что это было шуточное поздравление на день рождения одной из сотрудниц фирмы недвижимости в Фокино, якобы видео было опубликовано в соцсетях этой компании. Одна из местных жительниц обратилась в СК, так как, по ее словам, на празднике были и дети. Сейчас в группе риэлтерской фирмы в соцсети "ВКонтакте" опубликованы фотографии с праздника и короткое видео с танцем именинницы с ростовой куклой без "стриптиза". "Проводим проверку по обращению. Факт присутствия детей не подтверждается. Это предварительно установлено", - сказал собеседник агентства.
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россия
фокино
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происшествия, россия, фокино, григорий лепс, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Фокино, Григорий Лепс, Следственный комитет России (СК РФ)
СК не подтвердил присутствие детей при стриптизе ростовой куклы в Приморье

СК не подтвердил присутствие детей при "стриптизе" куклы Лепса в Приморье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Следователи в Приморье не установили факта присутствия детей во время танца в агентстве недвижимости актера в ростовой кукле, изображающей Григория Лепса, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
В Telegram-каналах разошлось видео со "стриптизом" актера в ростовой кукле, изображающей Лепса, – он танцует в офисе перед женщиной. Отмечалось, что это было шуточное поздравление на день рождения одной из сотрудниц фирмы недвижимости в Фокино, якобы видео было опубликовано в соцсетях этой компании. Одна из местных жительниц обратилась в СК, так как, по ее словам, на празднике были и дети. Сейчас в группе риэлтерской фирмы в соцсети "ВКонтакте" опубликованы фотографии с праздника и короткое видео с танцем именинницы с ростовой куклой без "стриптиза".
"Проводим проверку по обращению. Факт присутствия детей не подтверждается. Это предварительно установлено", - сказал собеседник агентства.
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