https://ria.ru/20241106/primore-1982074097.html

СК не подтвердил присутствие детей при стриптизе ростовой куклы в Приморье

СК не подтвердил присутствие детей при стриптизе ростовой куклы в Приморье - РИА Новости, 06.11.2024

СК не подтвердил присутствие детей при стриптизе ростовой куклы в Приморье

Следователи в Приморье не установили факта присутствия детей во время танца в агентстве недвижимости актера в ростовой кукле, изображающей Григория Лепса,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:05

2024-11-06T03:05

2024-11-06T03:05

происшествия

россия

фокино

григорий лепс

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Следователи в Приморье не установили факта присутствия детей во время танца в агентстве недвижимости актера в ростовой кукле, изображающей Григория Лепса, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ. В Telegram-каналах разошлось видео со "стриптизом" актера в ростовой кукле, изображающей Лепса, – он танцует в офисе перед женщиной. Отмечалось, что это было шуточное поздравление на день рождения одной из сотрудниц фирмы недвижимости в Фокино, якобы видео было опубликовано в соцсетях этой компании. Одна из местных жительниц обратилась в СК, так как, по ее словам, на празднике были и дети. Сейчас в группе риэлтерской фирмы в соцсети "ВКонтакте" опубликованы фотографии с праздника и короткое видео с танцем именинницы с ростовой куклой без "стриптиза". "Проводим проверку по обращению. Факт присутствия детей не подтверждается. Это предварительно установлено", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240320/kologrivyy-1934390854.html

россия

фокино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, фокино, григорий лепс, следственный комитет россии (ск рф)