https://ria.ru/20241106/primore-1982074097.html
СК не подтвердил присутствие детей при стриптизе ростовой куклы в Приморье
СК не подтвердил присутствие детей при стриптизе ростовой куклы в Приморье - РИА Новости, 06.11.2024
СК не подтвердил присутствие детей при стриптизе ростовой куклы в Приморье
Следователи в Приморье не установили факта присутствия детей во время танца в агентстве недвижимости актера в ростовой кукле, изображающей Григория Лепса,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:05
2024-11-06T03:05
2024-11-06T03:05
происшествия
россия
фокино
григорий лепс
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Следователи в Приморье не установили факта присутствия детей во время танца в агентстве недвижимости актера в ростовой кукле, изображающей Григория Лепса, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ. В Telegram-каналах разошлось видео со "стриптизом" актера в ростовой кукле, изображающей Лепса, – он танцует в офисе перед женщиной. Отмечалось, что это было шуточное поздравление на день рождения одной из сотрудниц фирмы недвижимости в Фокино, якобы видео было опубликовано в соцсетях этой компании. Одна из местных жительниц обратилась в СК, так как, по ее словам, на празднике были и дети. Сейчас в группе риэлтерской фирмы в соцсети "ВКонтакте" опубликованы фотографии с праздника и короткое видео с танцем именинницы с ростовой куклой без "стриптиза". "Проводим проверку по обращению. Факт присутствия детей не подтверждается. Это предварительно установлено", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240320/kologrivyy-1934390854.html
россия
фокино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_92:0:2613:1891_1920x0_80_0_0_3e8f821dd524468473f706b2fd2d6ac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, фокино, григорий лепс, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Фокино, Григорий Лепс, Следственный комитет России (СК РФ)
СК не подтвердил присутствие детей при стриптизе ростовой куклы в Приморье
СК не подтвердил присутствие детей при "стриптизе" куклы Лепса в Приморье