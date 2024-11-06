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Демократы назвали виновных в провале на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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21:31 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/prichina-1982314125.html
Демократы назвали виновных в провале на выборах
Демократы назвали виновных в провале на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Демократы назвали виновных в провале на выборах
Ряд членов Демократической партии США считают, что причиной их поражения на выборах в США мог стать выход действующего президента страны Джо Байдена из... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T21:31
2024-11-06T21:31
в мире
сша
флорида
джо байден
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ряд членов Демократической партии США считают, что причиной их поражения на выборах в США мог стать выход действующего президента страны Джо Байдена из предвыборной гонки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного "давнего помощника" американского президента. Как отмечает телеканал, сторонники этой точки зрения полагают, что в провале демократов на выборах виноваты экс-президент США Барак Обама и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которые, как утверждается, дважды не позволили Байдену выдвинуться на пост президента США. "Дважды лидеры нашей партии, в 2016 и 2024 годах, отодвигали Байдена в сторону ради кого-то, кто вызывал бы больший энтузиазм, и дважды мы проиграли. Байден остается единственным кандидатом, победившим Трампа (на выборах в 2020 году - ред.), а его в очередной раз вышвырнули", - приводит телеканал слова помощника. Как отмечает CNN со ссылкой на информированные источники, люди из близкого окружения Байдена высказывают как минимум две противоположные точки зрения на исход выборов: кто-то считает, что Байден должен был остаться кандидатом от демократов из-за наличия у него сильных позиций в ряде традиционно продемократических штатов, а кто-то утверждает, что поражение демократов на выборах наоборот объясняется "глубокой непопулярностью" Байдена. Ранее телеканал CNN сообщал, что ряд демократов в США возлагают ответственность за поражение своего кандидата на выборах Камалы Харрис на самого Байдена, который сначала решил бороться за переизбрание, а потом долго не выходил из предвыборной гонки. Из-за этого, как отмечалось, Харрис пришлось проводить "необычайно усеченную кампанию", а также демократам не хватило времени, чтобы выявить самого сильного кандидата от своей партии из возможных. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Предполагалось, что демократов на выборах будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Камалы Харрис. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
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в мире, сша, флорида, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Демократы назвали виновных в провале на выборах

CNN: демократы после провала на выборах стали жалеть о выходе Байдена из гонки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден и Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ряд членов Демократической партии США считают, что причиной их поражения на выборах в США мог стать выход действующего президента страны Джо Байдена из предвыборной гонки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного "давнего помощника" американского президента.
Как отмечает телеканал, сторонники этой точки зрения полагают, что в провале демократов на выборах виноваты экс-президент США Барак Обама и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которые, как утверждается, дважды не позволили Байдену выдвинуться на пост президента США.
«
"Дважды лидеры нашей партии, в 2016 и 2024 годах, отодвигали Байдена в сторону ради кого-то, кто вызывал бы больший энтузиазм, и дважды мы проиграли. Байден остается единственным кандидатом, победившим Трампа (на выборах в 2020 году - ред.), а его в очередной раз вышвырнули", - приводит телеканал слова помощника.
Как отмечает CNN со ссылкой на информированные источники, люди из близкого окружения Байдена высказывают как минимум две противоположные точки зрения на исход выборов: кто-то считает, что Байден должен был остаться кандидатом от демократов из-за наличия у него сильных позиций в ряде традиционно продемократических штатов, а кто-то утверждает, что поражение демократов на выборах наоборот объясняется "глубокой непопулярностью" Байдена.
Ранее телеканал CNN сообщал, что ряд демократов в США возлагают ответственность за поражение своего кандидата на выборах Камалы Харрис на самого Байдена, который сначала решил бороться за переизбрание, а потом долго не выходил из предвыборной гонки. Из-за этого, как отмечалось, Харрис пришлось проводить "необычайно усеченную кампанию", а также демократам не хватило времени, чтобы выявить самого сильного кандидата от своей партии из возможных.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Предполагалось, что демократов на выборах будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Камалы Харрис.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Американский автопилот дальше не летит
Вчера, 08:00
 
В миреСШАФлоридаДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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