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Юрист назвал причину, по которой водителя могут лишить прав на полтора года - РИА Новости, 06.11.2024
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02:17 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/prava-1982068781.html
Юрист назвал причину, по которой водителя могут лишить прав на полтора года
Юрист назвал причину, по которой водителя могут лишить прав на полтора года - РИА Новости, 06.11.2024
Юрист назвал причину, по которой водителя могут лишить прав на полтора года
Российских автомобилистов могут лишить водительских прав на полтора года за умышленное сокрытие номеров машин с помощью специального оборудования, рассказал РИА РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:17
2024-11-06T02:17
москва
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
общество
авто
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российских автомобилистов могут лишить водительских прав на полтора года за умышленное сокрытие номеров машин с помощью специального оборудования, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. Ранее президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон об ужесточении наказания за сокрытие номеров автомобиля. "Наказание за такие деяния предусматривает лишение водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет. Причём альтернативная мера в виде штрафа не предусмотрена, а сами устройства будут конфискованы. Такое же наказание будет применяться за повторное нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.2, а именно за вождение без номеров или управление транспортным средством, у которого номерные знаки не установлены на предусмотренных местах", - предупредил юрист. Как рассказал Хаминский, недобросовестные владельцы автомобилей могут разными способами скрывать номерные знаки. Номера машин некоторых водителей зачастую прикрыты листком бумаги или грязью. В этом случае, как объяснил юрист, нечитаемость номера может возникнуть не по вине владельца автомобиля. Но есть и те автомобилисты, которые используют специальные устройства для смены и сокрытия номеров. Такие действия водителей явно указывают на умысел скрыть номерные знаки, пояснил Хаминский. "Как правило, такие действия совершаются для уклонения от уплаты за парковку или штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Однако установка специальных устройств создает большую общественную опасность, так как может указывать на систематическое нарушение правопорядка", - отметил юрист. Хаминский напомнил, что с введением нового закона в статью 12.2 КоАП "Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков" добавят новую часть, согласно которой использование таких устройств расценивается как самостоятельное правонарушение.
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москва, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, общество, авто
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Общество, Авто
Юрист назвал причину, по которой водителя могут лишить прав на полтора года

Юрист Хаминский: водителя могут лишить прав на полтора года за сокрытие номеров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДеловой центр "Москва-сити"
Деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российских автомобилистов могут лишить водительских прав на полтора года за умышленное сокрытие номеров машин с помощью специального оборудования, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
Ранее президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон об ужесточении наказания за сокрытие номеров автомобиля.
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"Наказание за такие деяния предусматривает лишение водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет. Причём альтернативная мера в виде штрафа не предусмотрена, а сами устройства будут конфискованы. Такое же наказание будет применяться за повторное нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.2, а именно за вождение без номеров или управление транспортным средством, у которого номерные знаки не установлены на предусмотренных местах", - предупредил юрист.
Как рассказал Хаминский, недобросовестные владельцы автомобилей могут разными способами скрывать номерные знаки. Номера машин некоторых водителей зачастую прикрыты листком бумаги или грязью. В этом случае, как объяснил юрист, нечитаемость номера может возникнуть не по вине владельца автомобиля. Но есть и те автомобилисты, которые используют специальные устройства для смены и сокрытия номеров. Такие действия водителей явно указывают на умысел скрыть номерные знаки, пояснил Хаминский.
"Как правило, такие действия совершаются для уклонения от уплаты за парковку или штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Однако установка специальных устройств создает большую общественную опасность, так как может указывать на систематическое нарушение правопорядка", - отметил юрист.
Хаминский напомнил, что с введением нового закона в статью 12.2 КоАП "Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков" добавят новую часть, согласно которой использование таких устройств расценивается как самостоятельное правонарушение.
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