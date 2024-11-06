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МИД России вызвал посла Молдавии - РИА Новости, 06.11.2024
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16:18 06.11.2024 (обновлено: 17:06 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/posol-1982239608.html
МИД России вызвал посла Молдавии
МИД России вызвал посла Молдавии - РИА Новости, 06.11.2024
МИД России вызвал посла Молдавии
Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в МИД, где ему заявили протест в связи с недопуском российских наблюдателей на выборы президента республики,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:18
2024-11-06T17:06
россия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в МИД, где ему заявили протест в связи с недопуском российских наблюдателей на выборы президента республики, сообщило внешнеполитическое ведомство."Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными, дискриминационными действиями официального Кишинева в отношении российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах в Молдавии", — говорится в пресс-релизе.На Смоленской площади сообщили, что перед первым туром и референдумом о вступлении в ЕС, которые проходили 20 октября, молдавские власти немотивированно отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России. Перед вторым туром, состоявшимся 3 ноября, трем российским членам миссии БДИПЧ ОБСЕ отказали во въезде в Молдавию, несмотря на аккредитацию ЦИК.Такие действия грубо нарушают Копенгагенский документ СБСЕ 1990 года и Конвенцию СНГ 2002-го о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, подчеркнули в МИД. Там отметили, что подобные шаги со стороны государства — кандидата в ЕС характеризуют европейские демократические ценности, к соблюдению которых стремится молдавское руководство.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись действующая глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67%.Партия социалистов заявила, что не признает результаты с зарубежных участков, благодаря которым Санду объявили победительницей. В партии ее назвали "президентом диаспоры", так как большинство жителей внутри Молдавии проголосовали против действующей власти.Первый тур прошел 20 октября. Он сопровождался попытками властей ограничить доступ оппозиции к голосованию: только в Румынии и других странах ЕС зарегистрировано около 700 подобных случаев. В России, где проживают более полумиллиона граждан Молдавии, действовало всего два избирательных участка, на которые привезли десять тысяч бюллетеней. В то время как в Италии, где живут около 200 тысяч молдаван, работали 60 участков, в США на 90 тысяч выделили 17 участков и предоставили возможность голосования по почте.Одновременно с первым туром проходил референдум о евроинтеграции Молдавии. За проголосовали 50,46%, против — 49,54%. Исход также решило голосование за пределами республики, а разрыв составил всего 13,5 тысячи голосов. Блок "Победа" заявлял о намерении оспорить эти результаты в международных судах.
https://ria.ru/20241105/peskov-1981910097.html
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россия, молдавия, в мире
Россия, Молдавия, В мире
МИД России вызвал посла Молдавии

МИД России вызвал посла Молдавии из-за действий Кишинева на выборах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в МИД, где ему заявили протест в связи с недопуском российских наблюдателей на выборы президента республики, сообщило внешнеполитическое ведомство.
"Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными, дискриминационными действиями официального Кишинева в отношении российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах в Молдавии", — говорится в пресс-релизе.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в Молдавии нельзя считать честными и демократическими, заявил Песков
5 ноября, 12:41
На Смоленской площади сообщили, что перед первым туром и референдумом о вступлении в ЕС, которые проходили 20 октября, молдавские власти немотивированно отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России. Перед вторым туром, состоявшимся 3 ноября, трем российским членам миссии БДИПЧ ОБСЕ отказали во въезде в Молдавию, несмотря на аккредитацию ЦИК.
Такие действия грубо нарушают Копенгагенский документ СБСЕ 1990 года и Конвенцию СНГ 2002-го о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, подчеркнули в МИД. Там отметили, что подобные шаги со стороны государства — кандидата в ЕС характеризуют европейские демократические ценности, к соблюдению которых стремится молдавское руководство.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Захарова: выборы в Молдавии прошли, а осложнения для народа остались
5 ноября, 19:12
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись действующая глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67%.
Партия социалистов заявила, что не признает результаты с зарубежных участков, благодаря которым Санду объявили победительницей. В партии ее назвали "президентом диаспоры", так как большинство жителей внутри Молдавии проголосовали против действующей власти.
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В Кремле заявили о незаконном давлении на оппозицию в Молдавии
5 ноября, 12:09
Первый тур прошел 20 октября. Он сопровождался попытками властей ограничить доступ оппозиции к голосованию: только в Румынии и других странах ЕС зарегистрировано около 700 подобных случаев. В России, где проживают более полумиллиона граждан Молдавии, действовало всего два избирательных участка, на которые привезли десять тысяч бюллетеней. В то время как в Италии, где живут около 200 тысяч молдаван, работали 60 участков, в США на 90 тысяч выделили 17 участков и предоставили возможность голосования по почте.
Одновременно с первым туром проходил референдум о евроинтеграции Молдавии. За проголосовали 50,46%, против — 49,54%. Исход также решило голосование за пределами республики, а разрыв составил всего 13,5 тысячи голосов. Блок "Победа" заявлял о намерении оспорить эти результаты в международных судах.
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Госдуме назвали выборы в Молдавии госпереворотом
Вчера, 07:18
 
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