https://ria.ru/20241106/pomosch-1982223933.html

Эксперт: для Зеленского все закончено, военной помощи от США уже не будет

Эксперт: для Зеленского все закончено, военной помощи от США уже не будет - РИА Новости, 06.11.2024

Эксперт: для Зеленского все закончено, военной помощи от США уже не будет

Владимир Зеленский должен понимать, что при президентстве Дональда Трампа военной помощи Украине от США больше не будет, такое мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:38

2024-11-06T15:38

2024-11-06T15:38

в мире

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

камала харрис

евросоюз

нато

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ГААГА, 6 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский должен понимать, что при президентстве Дональда Трампа военной помощи Украине от США больше не будет, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. "Я думаю, что для Зеленского все кончено. Он должен понимать, что больше военной помощи от США не будет. От ЕС еще может быть какая-то поддержка, однако ее не будет много, у Евросоюза недостаточно оружия и денег, чтобы продолжать эту войну. Так что европейским странам тоже придется остановиться", - считает аналитик. По его словам, Трамп вряд ли допустит, чтобы НАТО снова использовали для военных действий на Украине. Нимёллер полагает, что в первую очередь Трамп, как бизнесмен, сосредоточится на работе с США "как с коммерческой единицей". "Трамп - коммерческий человек, и он видит Соединенные Штаты как компанию в мире, где нужно иметь дело с другими странами", - добавил он. Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, евросоюз, нато, выборы президента сша — 2024