Эксперт: для Зеленского все закончено, военной помощи от США уже не будет
Эксперт: Зеленский должен понимать, что при Трампе военная помощь США закончится
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ГААГА, 6 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский должен понимать, что при президентстве Дональда Трампа военной помощи Украине от США больше не будет, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
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"Я думаю, что для Зеленского все кончено. Он должен понимать, что больше военной помощи от США не будет. От ЕС еще может быть какая-то поддержка, однако ее не будет много, у Евросоюза недостаточно оружия и денег, чтобы продолжать эту войну. Так что европейским странам тоже придется остановиться", - считает аналитик.
По его словам, Трамп вряд ли допустит, чтобы НАТО снова использовали для военных действий на Украине. Нимёллер полагает, что в первую очередь Трамп, как бизнесмен, сосредоточится на работе с США "как с коммерческой единицей". "Трамп - коммерческий человек, и он видит Соединенные Штаты как компанию в мире, где нужно иметь дело с другими странами", - добавил он.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.