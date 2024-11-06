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Эксперт: для Зеленского все закончено, военной помощи от США уже не будет - РИА Новости, 06.11.2024
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15:38 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/pomosch-1982223933.html
Эксперт: для Зеленского все закончено, военной помощи от США уже не будет
Эксперт: для Зеленского все закончено, военной помощи от США уже не будет - РИА Новости, 06.11.2024
Эксперт: для Зеленского все закончено, военной помощи от США уже не будет
Владимир Зеленский должен понимать, что при президентстве Дональда Трампа военной помощи Украине от США больше не будет, такое мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:38
2024-11-06T15:38
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
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ГААГА, 6 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский должен понимать, что при президентстве Дональда Трампа военной помощи Украине от США больше не будет, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. "Я думаю, что для Зеленского все кончено. Он должен понимать, что больше военной помощи от США не будет. От ЕС еще может быть какая-то поддержка, однако ее не будет много, у Евросоюза недостаточно оружия и денег, чтобы продолжать эту войну. Так что европейским странам тоже придется остановиться", - считает аналитик. По его словам, Трамп вряд ли допустит, чтобы НАТО снова использовали для военных действий на Украине. Нимёллер полагает, что в первую очередь Трамп, как бизнесмен, сосредоточится на работе с США "как с коммерческой единицей". "Трамп - коммерческий человек, и он видит Соединенные Штаты как компанию в мире, где нужно иметь дело с другими странами", - добавил он. Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, евросоюз, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Евросоюз, НАТО, Выборы президента США — 2024
Эксперт: для Зеленского все закончено, военной помощи от США уже не будет

Эксперт: Зеленский должен понимать, что при Трампе военная помощь США закончится

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ГААГА, 6 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский должен понимать, что при президентстве Дональда Трампа военной помощи Украине от США больше не будет, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
«
"Я думаю, что для Зеленского все кончено. Он должен понимать, что больше военной помощи от США не будет. От ЕС еще может быть какая-то поддержка, однако ее не будет много, у Евросоюза недостаточно оружия и денег, чтобы продолжать эту войну. Так что европейским странам тоже придется остановиться", - считает аналитик.
По его словам, Трамп вряд ли допустит, чтобы НАТО снова использовали для военных действий на Украине. Нимёллер полагает, что в первую очередь Трамп, как бизнесмен, сосредоточится на работе с США "как с коммерческой единицей". "Трамп - коммерческий человек, и он видит Соединенные Штаты как компанию в мире, где нужно иметь дело с другими странами", - добавил он.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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