https://ria.ru/20241106/pomosch-1982115425.html

Тюменцы отправили в зону СВО автозапчасти и освященные маскировочные сети

Тюменцы отправили в зону СВО автозапчасти и освященные маскировочные сети - РИА Новости, 06.11.2024

Тюменцы отправили в зону СВО автозапчасти и освященные маскировочные сети

Тюмень отправила в зону проведения специальной военной операции автозапчасти, аккумуляторы, тепловые пушки и освященные маскировочные сети, сообщил глава города РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:18

2024-11-06T09:18

2024-11-06T09:18

надежные люди

тюмень

сво

гуманитарная помощь

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ТЮМЕНЬ, 6 ноя – РИА Новости. Тюмень отправила в зону проведения специальной военной операции автозапчасти, аккумуляторы, тепловые пушки и освященные маскировочные сети, сообщил глава города Максим Афанасьев. "Совместно с городским советом ветеранов мы отправили гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Груз собран по заявке инженерно-сапёрного полка и включает запчасти для техники, аккумуляторы и тепловые пушки… Кроме того, бойцы получат освященные маскировочные сети, сплетённые и подаренные прихожанами храма Михаила Архангела", - написал Афанасьев в Telegram-канале. Он добавил, что готовится отправка грузов для ещё семи воинских частей, городской совет ветеранов обрабатывает четыре новые заявки. Расходы на формирование отправленной гумпомощи превысили полмиллиона рублей. Они оплачены с благотворительного счёта "Победа", оператором которого стал городской совет ветеранов. Счет действует более десяти лет для помощи ветеранам Великой Отечественной войны, в сентябре этого года средства с него начали направлять и в поддержку участников специальной военной операции и их семей. Афанасьев отметил, что сотрудничество администрации Тюмени с городским советом ветеранов дает возможность каждому желающему перевести деньги на счет, присоединяясь к проекту "Тюмень для Победы". "С момента запуска этого проекта мы уже аккумулировали более 11 миллионов рублей. Все средства, которые поступают, расходуются исключительно по решению городской комиссии", - отметил глава города, пояснив, что информация с отчетами о расходах средств размещается на сайте счета.

https://ria.ru/20241106/pomosch-1982114045.html

https://ria.ru/20241105/klychkov-1982017585.html

тюмень

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюмень, сво, гуманитарная помощь