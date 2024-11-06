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Пенсионерка из Оренбурга связала 100 подарков участникам спецоперации - РИА Новости, 06.11.2024
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Надежные люди
 
09:15 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/pomosch-1982114045.html
Пенсионерка из Оренбурга связала 100 подарков участникам спецоперации
Пенсионерка из Оренбурга связала 100 подарков участникам спецоперации - РИА Новости, 06.11.2024
Пенсионерка из Оренбурга связала 100 подарков участникам спецоперации
Оренбургская пенсионерка, пережившая Великую Отечественную войну, связала сто подарков для бойцов, участвующих в спецоперации, сообщили в региональном исполкоме РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:15
2024-11-06T09:15
надежные люди
оренбург
оренбургская область
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УФА, 6 ноя - РИА Новости. Оренбургская пенсионерка, пережившая Великую Отечественную войну, связала сто подарков для бойцов, участвующих в спецоперации, сообщили в региональном исполкоме Народного фронта в Оренбургской области. В посылке 86-летней женщины – теплые носки и варежки, сувениры, новогодние игрушки и символы года – змеи. Их Лидия Волкова начала вязать ещё летом, она ежедневно проводила за работой. Для пенсионерки это не первый опыт помощи – год назад она связала игрушки для Луганского детского дома. Сейчас женщина приготовила пуховые изделия бойцам, чтобы согреть их и поддержать, говорится в сообщении. "Решила помогать, потому что остались воспоминания с детства, как в три годика провожала папу на войну. Плакали все. Вот это ощущение бессилия тогда мотивирует быть полезной свой родине сейчас", – приводятся слова пенсионерки. Партию вязанных изделий Волкова передала Народному фронту для отправки в зону СВО, добавили в исполкоме.
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оренбург, оренбургская область, сво
Надежные люди, Оренбург, Оренбургская область, СВО

Пенсионерка из Оренбурга связала 100 подарков участникам спецоперации

© Фото : Пресс-служба Народного фронта по Оренбургской области Лидия Ивановна Волкова из Оренбурга
 Лидия Ивановна Волкова из Оренбурга - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Пресс-служба Народного фронта по Оренбургской области
Лидия Ивановна Волкова из Оренбурга
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УФА, 6 ноя - РИА Новости. Оренбургская пенсионерка, пережившая Великую Отечественную войну, связала сто подарков для бойцов, участвующих в спецоперации, сообщили в региональном исполкоме Народного фронта в Оренбургской области.
В посылке 86-летней женщины – теплые носки и варежки, сувениры, новогодние игрушки и символы года – змеи. Их Лидия Волкова начала вязать ещё летом, она ежедневно проводила за работой. Для пенсионерки это не первый опыт помощи – год назад она связала игрушки для Луганского детского дома. Сейчас женщина приготовила пуховые изделия бойцам, чтобы согреть их и поддержать, говорится в сообщении.
© Фото : Пресс-служба Народного фронта по Оренбургской области Пенсионерка из Оренбурга связала 100 подарков участникам спецоперации
Пенсионерка из Оренбурга связала 100 подарков участникам спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Пресс-служба Народного фронта по Оренбургской области
Пенсионерка из Оренбурга связала 100 подарков участникам спецоперации
"Решила помогать, потому что остались воспоминания с детства, как в три годика провожала папу на войну. Плакали все. Вот это ощущение бессилия тогда мотивирует быть полезной свой родине сейчас", – приводятся слова пенсионерки.
Партию вязанных изделий Волкова передала Народному фронту для отправки в зону СВО, добавили в исполкоме.
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Надежные людиОренбургОренбургская областьСВО
 
 
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