https://ria.ru/20241106/pomosch-1982114045.html

Пенсионерка из Оренбурга связала 100 подарков участникам спецоперации

Пенсионерка из Оренбурга связала 100 подарков участникам спецоперации - РИА Новости, 06.11.2024

Пенсионерка из Оренбурга связала 100 подарков участникам спецоперации

Оренбургская пенсионерка, пережившая Великую Отечественную войну, связала сто подарков для бойцов, участвующих в спецоперации, сообщили в региональном исполкоме РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:15

2024-11-06T09:15

2024-11-06T09:15

надежные люди

оренбург

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УФА, 6 ноя - РИА Новости. Оренбургская пенсионерка, пережившая Великую Отечественную войну, связала сто подарков для бойцов, участвующих в спецоперации, сообщили в региональном исполкоме Народного фронта в Оренбургской области. В посылке 86-летней женщины – теплые носки и варежки, сувениры, новогодние игрушки и символы года – змеи. Их Лидия Волкова начала вязать ещё летом, она ежедневно проводила за работой. Для пенсионерки это не первый опыт помощи – год назад она связала игрушки для Луганского детского дома. Сейчас женщина приготовила пуховые изделия бойцам, чтобы согреть их и поддержать, говорится в сообщении. "Решила помогать, потому что остались воспоминания с детства, как в три годика провожала папу на войну. Плакали все. Вот это ощущение бессилия тогда мотивирует быть полезной свой родине сейчас", – приводятся слова пенсионерки. Партию вязанных изделий Волкова передала Народному фронту для отправки в зону СВО, добавили в исполкоме.

https://ria.ru/20241104/volontery-1981829658.html

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оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, оренбургская область, сво