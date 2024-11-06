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Глава МИД Польши прокомментировал победу Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
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12:24 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/polsha-1982171407.html
Глава МИД Польши прокомментировал победу Трампа
Глава МИД Польши прокомментировал победу Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Глава МИД Польши прокомментировал победу Трампа
Президентство Дональда Трампа вынудит Европу самостоятельно заботиться о своей безопасности, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:24
2024-11-06T12:24
в мире
европа
польша
вашингтон (штат)
дональд трамп
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ВАРШАВА, 6 ноя - РИА Новости. Президентство Дональда Трампа вынудит Европу самостоятельно заботиться о своей безопасности, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорскийю. "Я нахожусь в текущем контакте с высшими представителями по вопросам безопасности в лагере Дональда Трампа. Европа должна срочно взять на себя больше ответственности за свою безопасность", - сказал Сикорский. По его мнению, ответственность за свою безопасность Европа должна брать на себя "расходами на оборону и решениями в области миграционной политики". При этом Сикорский подчеркнул, что в Польше уважают волеизъявление американского народа. "Американский народ сделал выбор, который мы уважаем. Благодарим обеих кандидатов за теплые слова о Польше и подтверждение нашего союза", - сказал он. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. -0-
https://ria.ru/20241106/evrosoyuz-1982133664.html
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европа
польша
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в мире, европа, польша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Европа, Польша, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Глава МИД Польши прокомментировал победу Трампа

МИД Польши: Трамп вынудит Европу самостоятельно заботиться о своей безопасности

© AP Photo / Lynne SladkyДональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Lynne Sladky
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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ВАРШАВА, 6 ноя - РИА Новости. Президентство Дональда Трампа вынудит Европу самостоятельно заботиться о своей безопасности, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорскийю.
"Я нахожусь в текущем контакте с высшими представителями по вопросам безопасности в лагере Дональда Трампа. Европа должна срочно взять на себя больше ответственности за свою безопасность", - сказал Сикорский.
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По его мнению, ответственность за свою безопасность Европа должна брать на себя "расходами на оборону и решениями в области миграционной политики".
При этом Сикорский подчеркнул, что в Польше уважают волеизъявление американского народа. "Американский народ сделал выбор, который мы уважаем. Благодарим обеих кандидатов за теплые слова о Польше и подтверждение нашего союза", - сказал он.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. -0-
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