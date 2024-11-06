https://ria.ru/20241106/polsha-1982171407.html
Глава МИД Польши прокомментировал победу Трампа
Глава МИД Польши прокомментировал победу Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Глава МИД Польши прокомментировал победу Трампа
Президентство Дональда Трампа вынудит Европу самостоятельно заботиться о своей безопасности, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:24
2024-11-06T12:24
2024-11-06T12:24
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ВАРШАВА, 6 ноя - РИА Новости. Президентство Дональда Трампа вынудит Европу самостоятельно заботиться о своей безопасности, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорскийю. "Я нахожусь в текущем контакте с высшими представителями по вопросам безопасности в лагере Дональда Трампа. Европа должна срочно взять на себя больше ответственности за свою безопасность", - сказал Сикорский. По его мнению, ответственность за свою безопасность Европа должна брать на себя "расходами на оборону и решениями в области миграционной политики". При этом Сикорский подчеркнул, что в Польше уважают волеизъявление американского народа. "Американский народ сделал выбор, который мы уважаем. Благодарим обеих кандидатов за теплые слова о Польше и подтверждение нашего союза", - сказал он. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. -0-
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, европа, польша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Европа, Польша, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Глава МИД Польши прокомментировал победу Трампа
МИД Польши: Трамп вынудит Европу самостоятельно заботиться о своей безопасности
ВАРШАВА, 6 ноя - РИА Новости. Президентство Дональда Трампа вынудит Европу самостоятельно заботиться о своей безопасности, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорскийю.
"Я нахожусь в текущем контакте с высшими представителями по вопросам безопасности в лагере Дональда Трампа. Европа должна срочно взять на себя больше ответственности за свою безопасность", - сказал Сикорский.
По его мнению, ответственность за свою безопасность Европа должна брать на себя "расходами на оборону и решениями в области миграционной политики".
При этом Сикорский подчеркнул, что в Польше уважают волеизъявление американского народа. "Американский народ сделал выбор, который мы уважаем. Благодарим обеих кандидатов за теплые слова о Польше и подтверждение нашего союза", - сказал он.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона
(10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США
: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. -0-