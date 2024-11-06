https://ria.ru/20241106/polsha-1982171407.html

Глава МИД Польши прокомментировал победу Трампа

Глава МИД Польши прокомментировал победу Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

Глава МИД Польши прокомментировал победу Трампа

Президентство Дональда Трампа вынудит Европу самостоятельно заботиться о своей безопасности, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:24

2024-11-06T12:24

2024-11-06T12:24

в мире

европа

польша

вашингтон (штат)

дональд трамп

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ВАРШАВА, 6 ноя - РИА Новости. Президентство Дональда Трампа вынудит Европу самостоятельно заботиться о своей безопасности, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорскийю. "Я нахожусь в текущем контакте с высшими представителями по вопросам безопасности в лагере Дональда Трампа. Европа должна срочно взять на себя больше ответственности за свою безопасность", - сказал Сикорский. По его мнению, ответственность за свою безопасность Европа должна брать на себя "расходами на оборону и решениями в области миграционной политики". При этом Сикорский подчеркнул, что в Польше уважают волеизъявление американского народа. "Американский народ сделал выбор, который мы уважаем. Благодарим обеих кандидатов за теплые слова о Польше и подтверждение нашего союза", - сказал он. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. -0-

https://ria.ru/20241106/evrosoyuz-1982133664.html

https://ria.ru/20240906/evropa-1970990318.html

европа

польша

вашингтон (штат)

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в мире, европа, польша, вашингтон (штат), дональд трамп