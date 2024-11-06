https://ria.ru/20241106/polsha-1982166471.html

Опрос: в Польше опасаются последствий украинского конфликта для республики

Опрос: в Польше опасаются последствий украинского конфликта для республики - РИА Новости, 06.11.2024

Опрос: в Польше опасаются последствий украинского конфликта для республики

Жители Польши больше всего опасаются, что конфликт на Украине перенесется на территорию республики, а также роста цен и инфляции, свидетельствуют данные опроса, РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:09

2024-11-06T12:09

2024-11-06T12:09

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ВАРШАВА, 6 ноя – РИА Новости. Жители Польши больше всего опасаются, что конфликт на Украине перенесется на территорию республики, а также роста цен и инфляции, свидетельствуют данные опроса, проведенного European National Panels. Согласно этим данным, 40% участников опроса заявили, что они больше всего боятся возможности переноса конфликта на Украине на территорию Польши. Роста цен и инфляции опасаются 36% респондентов. Замыкает список основных страхов - применение ядерного оружия на Украине (28%). На следующих позициях оказались рост числа мигрантов из Африки и Азии, пытающихся попасть в Польшу (26%), и рост волны беженцев из Украины (23%). Страх, связанный с конфликтом на Украине, также приводит к растущей неприязни к беженцам из этой страны. Целых 63% респондентов хотят, чтобы помощь ограничивалась теми украинцами, которые проживают в зоне боевых действий или в зоне, где проходили такие действия, а не всем, как это происходит сейчас. "Хотя инфляция была и остается главным страхом поляков, существует еще больший страх перед распространением войны с Украины на территорию Польши. Год назад он был на шестом месте, а сейчас – на первом", - прокомментировал результаты исследования на страницах газеты Rzeczpospolita руководитель Междисциплинарной лаборатории военных исследований в Кракове доктор философии Петр Длугош. По его словам, "если бы сегодня конфликт на Украине обострился и появилась еще одна большая волна беженцев, они, вероятно, уже не смогли бы рассчитывать на такую же поддержку в Польше, как в первый год войны", – сказал профессор. Военный эксперт Роман Полько указал в беседе с изданием, что такие результаты социологического исследования неудивительны. "Мы наблюдаем за тем, что происходит вокруг: США больше интересуются тем, что происходит на Тайване и на Ближнем Востоке, мы слышим заверения Дональда Трампа, что он завершит войну на Украине в один день. Мы знаем, что это означает капитуляцию Украины", - сказал он. Как считает генерал, "Запад не только устал от этого конфликта, но и стремится к миру любой ценой". По его утверждению, поляки знают, что конфликт не остановится на Украине, так как речь идет не об Украине, а о новом мировом порядке. "Поражение Украины означает реальную угрозу для Польши. Украина – буферная страна. Когда она уйдет, Россия нацелится на Польшу", - заявил генерал Полько. Опрос проводился в Польше с участием 728 респондентов по всей стране 14-18 октября. Данные о погрешности не приводятся. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". При этом Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241106/konets-1982066460.html

https://ria.ru/20241104/polsha-1981813232.html

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982062515.html

https://ria.ru/20241106/polsha-1982064716.html

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украина, польша, россия, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, нато