https://ria.ru/20241106/polsha-1982064716.html

В Польше разочарованы решением поддержать "оранжевую революцию" на Украине

В Польше разочарованы решением поддержать "оранжевую революцию" на Украине - РИА Новости, 06.11.2024

В Польше разочарованы решением поддержать "оранжевую революцию" на Украине

Польша поддержала "оранжевую революцию" на Украине, которая привела к власти антипольские силы, заявил вице-спикер польского сейма от коалиции националистов и... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:34

2024-11-06T01:34

2024-11-06T01:34

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ВАРШАВА, 6 ноя - РИА Новости. Польша поддержала "оранжевую революцию" на Украине, которая привела к власти антипольские силы, заявил вице-спикер польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак. "Выплыли силы, которые являются антипольскими. Большая часть наших проблем с Украиной началась после той революции", - сказал Босак в эфире Польского телевидения. "Может быть, та революция была в интересах украинцев, может быть, не была. Пусть они спорят между собой, а в то же время большинство антипольских политиков Украины пришло к власти после той революции", - добавил он. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещенная в РФ организация) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России

https://ria.ru/20241105/sikorskiy-1981853924.html

https://ria.ru/20241031/polsha-1981056832.html

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украина, польша, россия, кшиштоф босак, владимир зеленский, в мире