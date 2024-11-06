https://ria.ru/20241106/politico-1982257072.html

В США узнали о "черном списке" Трампа

В США узнали о "черном списке" Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

В США узнали о "черном списке" Трампа

У Дональда Трампа, одерживающего победу на выборах президента США, есть длинный список людей, которых он собирается наказать, сообщает Politico. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:04

2024-11-06T17:04

2024-11-06T17:50

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флорида

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. У Дональда Трампа, одерживающего победу на выборах президента США, есть длинный список людей, которых он собирается наказать, сообщает Politico."Многие годы Трамп в своих выступлениях и постах в соцсетях призывал преследовать, сажать в тюрьму, депортировать и даже казнить своих политических оппонентов, критиков и представителей СМИ", – пишет Politico.По данным издания, в этот список мести вошли в том числе нынешний президент Джо Байден, вице-президент США и соперник Трампа на выборах Камала Харрис, экс-президент Барак Обама, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон, основатель Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) Марк Цукерберг, 51 специалист по разведке, подписавшие письмо о ноутбуке Хантера Байдена, а также еще целый ряд влиятельный американских политиков."Теперь, когда он победил, у него есть и народный мандат, и власть, чтобы начать реализацию своей платформы наказания", – говорится в материале.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Журнал Time поместил на обложку второго ноябрьского выпуска изображение с Дональдом Трампом, сделанное во время его победной речи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241106/tramp-1982252230.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982238590.html

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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, флорида, камала харрис, facebook, politico, выборы президента сша — 2024