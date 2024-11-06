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В США узнали о "черном списке" Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
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17:04 06.11.2024 (обновлено: 17:50 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/politico-1982257072.html
В США узнали о "черном списке" Трампа
В США узнали о "черном списке" Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
В США узнали о "черном списке" Трампа
У Дональда Трампа, одерживающего победу на выборах президента США, есть длинный список людей, которых он собирается наказать, сообщает Politico. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:04
2024-11-06T17:50
в мире
технологии
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
джо байден
флорида
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. У Дональда Трампа, одерживающего победу на выборах президента США, есть длинный список людей, которых он собирается наказать, сообщает Politico."Многие годы Трамп в своих выступлениях и постах в соцсетях призывал преследовать, сажать в тюрьму, депортировать и даже казнить своих политических оппонентов, критиков и представителей СМИ", – пишет Politico.По данным издания, в этот список мести вошли в том числе нынешний президент Джо Байден, вице-президент США и соперник Трампа на выборах Камала Харрис, экс-президент Барак Обама, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон, основатель Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) Марк Цукерберг, 51 специалист по разведке, подписавшие письмо о ноутбуке Хантера Байдена, а также еще целый ряд влиятельный американских политиков."Теперь, когда он победил, у него есть и народный мандат, и власть, чтобы начать реализацию своей платформы наказания", – говорится в материале.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Журнал Time поместил на обложку второго ноябрьского выпуска изображение с Дональдом Трампом, сделанное во время его победной речи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241106/tramp-1982252230.html
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вашингтон (штат)
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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, флорида, камала харрис, facebook, politico, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Флорида, Камала Харрис, Facebook, Politico, Выборы президента США — 2024
В США узнали о "черном списке" Трампа

Politico: Трамп составил список людей, которым обещал отомстить после победы

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. У Дональда Трампа, одерживающего победу на выборах президента США, есть длинный список людей, которых он собирается наказать, сообщает Politico.
"Многие годы Трамп в своих выступлениях и постах в соцсетях призывал преследовать, сажать в тюрьму, депортировать и даже казнить своих политических оппонентов, критиков и представителей СМИ", – пишет Politico.
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По данным издания, в этот список мести вошли в том числе нынешний президент Джо Байден, вице-президент США и соперник Трампа на выборах Камала Харрис, экс-президент Барак Обама, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон, основатель Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) Марк Цукерберг, 51 специалист по разведке, подписавшие письмо о ноутбуке Хантера Байдена, а также еще целый ряд влиятельный американских политиков.
"Теперь, когда он победил, у него есть и народный мандат, и власть, чтобы начать реализацию своей платформы наказания", – говорится в материале.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Журнал Time поместил на обложку второго ноябрьского выпуска изображение с Дональдом Трампом, сделанное во время его победной речи.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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