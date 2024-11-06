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По делу об аварии в Подольске завершилось проведение экспертиз - РИА Новости, 06.11.2024
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03:51 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/podolsk-1982078788.html
По делу об аварии в Подольске завершилось проведение экспертиз
По делу об аварии в Подольске завершилось проведение экспертиз - РИА Новости, 06.11.2024
По делу об аварии в Подольске завершилось проведение экспертиз
Проведение комплексных судебных экспертиз в рамках расследования уголовного дела об аварии в котельной в подмосковном Подольске завершено, говорится в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:51
2024-11-06T03:51
происшествия
жкх
подольск
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Проведение комплексных судебных экспертиз в рамках расследования уголовного дела об аварии в котельной в подмосковном Подольске завершено, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "С момента предыдущего продления меры пресечения по уголовному делу выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия… Допрошены более 10 свидетелей, окончено производство комплексных судебных экспертиз, выполнены иные следственные действия", - сказано в материалах. Пятого января в результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Аварию удалось устранить лишь к 15 января. Девятого января было объявлено, что КСПЗ будет национализирован. Подмосковное ГСУСК сообщало о возбуждении дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Тогда задержали замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, которому вменили превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), его заключили под стражу. Также задержали начальника котельной Александра Чикова и гендиректора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игоря Кушникова, их тоже отправили в СИЗО. Обоим вменили выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). Позже Чикова перевели под домашний арест. Под домашний арест также отправили бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, ему вменили злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ). По мнению следствия, в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск, жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.
https://ria.ru/20240920/sledstvie-1973746839.html
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подольск
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, жкх, подольск, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, ЖКХ, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье)
По делу об аварии в Подольске завершилось проведение экспертиз

По делу об аварии в котельной в Подольске завершилось проведение экспертиз

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМанометр в котельной
Манометр в котельной - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Манометр в котельной . Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Проведение комплексных судебных экспертиз в рамках расследования уголовного дела об аварии в котельной в подмосковном Подольске завершено, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"С момента предыдущего продления меры пресечения по уголовному делу выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия… Допрошены более 10 свидетелей, окончено производство комплексных судебных экспертиз, выполнены иные следственные действия", - сказано в материалах.
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20 сентября, 05:10
Пятого января в результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Аварию удалось устранить лишь к 15 января. Девятого января было объявлено, что КСПЗ будет национализирован.
Подмосковное ГСУСК сообщало о возбуждении дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Тогда задержали замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, которому вменили превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), его заключили под стражу. Также задержали начальника котельной Александра Чикова и гендиректора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игоря Кушникова, их тоже отправили в СИЗО. Обоим вменили выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). Позже Чикова перевели под домашний арест. Под домашний арест также отправили бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, ему вменили злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ).
По мнению следствия, в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск, жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.
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Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к аварии в котельной
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