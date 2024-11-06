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Назван победитель выборов в США в "пророческом регионе" - РИА Новости, 06.11.2024
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01:02 06.11.2024
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Назван победитель выборов в США в "пророческом регионе"
Назван победитель выборов в США в "пророческом регионе" - РИА Новости, 06.11.2024
Назван победитель выборов в США в "пророческом регионе"
Вице-президент и кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис обошла своего оппонента республиканца Дональда Трампа по голосам... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:02
2024-11-06T01:02
в мире
сша
гуам
аризона
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вице-президент и кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис обошла своего оппонента республиканца Дональда Трампа по голосам избирателей в "пророческом регионе", сообщает New York Post.В материале отмечается, что результаты голосования на острове Гуам, находящемся во владении США с 2004 года, правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах.Хотя результаты на данной территории не учитываются на президентских выборах, они играют важную роль для политологов и социологов, подчеркивает издание.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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в мире, сша, гуам, аризона, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Гуам, Аризона, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Назван победитель выборов в США в "пророческом регионе"

NYP: Харрис обошла Трампа на Гуаме, который считается пророческим регионом

© AP Photo / Charlie RiedelЖенщина во время голосования на выборах президента США в штате Канзас
Женщина во время голосования на выборах президента США в штате Канзас - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Женщина во время голосования на выборах президента США в штате Канзас. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вице-президент и кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис обошла своего оппонента республиканца Дональда Трампа по голосам избирателей в "пророческом регионе", сообщает New York Post.
В материале отмечается, что результаты голосования на острове Гуам, находящемся во владении США с 2004 года, правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах.
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Хотя результаты на данной территории не учитываются на президентских выборах, они играют важную роль для политологов и социологов, подчеркивает издание.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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