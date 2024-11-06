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Более пяти тысяч родителей проверили качество питания в школах Подмосковья - РИА Новости, 06.11.2024
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Новости Подмосковья
 
12:34 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/pitanie-1982174600.html
Более пяти тысяч родителей проверили качество питания в школах Подмосковья
Более пяти тысяч родителей проверили качество питания в школах Подмосковья - РИА Новости, 06.11.2024
Более пяти тысяч родителей проверили качество питания в школах Подмосковья
Свыше пяти тысяч родителей проверили качество питания в школах Подмосковья, присоединившись к проекту "Родительский контроль", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:34
2024-11-06T12:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Свыше пяти тысяч родителей проверили качество питания в школах Подмосковья, присоединившись к проекту "Родительский контроль", сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. "С начала учебного года свыше пяти тысяч родителей приняли участие в дегустации школьных блюд, проверив, как и чем питаются их дети. В первых числах ноября мы провели опрос среди учащихся и выяснили, что питание нравится 97% школьников. Совместными усилиями мы работаем над повышением комфортной образовательной среды для наших детей", — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Проект, который был запущен в 2020 году, охватывает 899 школ региона. Он уже стал важной частью образовательного процесса, обеспечивая прозрачность и активное участие родителей в школьной жизни. Так, "Родительский контроль" помогает школам корректировать меню с учетом мнений родителей и предпочтений детей, делая питание в школьных столовых еще более качественным и разнообразным.
https://ria.ru/20241106/tovary-1982168715.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более пяти тысяч родителей проверили качество питания в школах Подмосковья

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Свыше пяти тысяч родителей проверили качество питания в школах Подмосковья, присоединившись к проекту "Родительский контроль", сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
"С начала учебного года свыше пяти тысяч родителей приняли участие в дегустации школьных блюд, проверив, как и чем питаются их дети. В первых числах ноября мы провели опрос среди учащихся и выяснили, что питание нравится 97% школьников. Совместными усилиями мы работаем над повышением комфортной образовательной среды для наших детей", — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Проект, который был запущен в 2020 году, охватывает 899 школ региона. Он уже стал важной частью образовательного процесса, обеспечивая прозрачность и активное участие родителей в школьной жизни.
Так, "Родительский контроль" помогает школам корректировать меню с учетом мнений родителей и предпочтений детей, делая питание в школьных столовых еще более качественным и разнообразным.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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