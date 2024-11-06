В Госдуме объяснили заявления о российском вмешательстве в выборы в США
Пискарев: слова о вмешательстве России в выборы скрывают другое вмешательство
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Заявления о российском вмешательстве в выборы президента США делаются с целью скрыть вмешательство с другой стороны, считает председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в США.
"Завершившаяся в США избирательная кампания по уже сложившейся там традиции сопровождалась мантрами о вмешательстве России в выборы. Никаких доказательств не предъявили, но это им и не было нужно. Все подобные заявления - лишь дымовая завеса, прикрывающая реальное вмешательство, но совсем с другой стороны", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
"Поощряли и стимулировали внешнее вмешательство в американские выборы те самые государственные структуры США, которые отметились прямой поддержкой экстремистских групп в России и призывами разрешить ВСУ наносить ракетные удары американским оружием вглубь территории нашей страны", - добавил Пискарев.
Он рассказал, что в процессе мониторинга антироссийской деятельности в распоряжении комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства оказалась видеозапись слушаний в правительственном органе США - Хельсинкской комиссии. По словам Пискарева, ее сопредседатель Стив Коэн публично призвал украинскую делегацию, состоящую из артистов и отозванных с фронта боевиков, агитировать против Трампа в ходе предстоящего тура по южным штатам (Теннесси, Алабаме, Северной и Южной Каролине, Флориде).
"Конгрессмен-демократ Коэн настоятельно просил присланных Зеленским петрушек убеждать американских избирателей в ошибочности позиции Трампа, говорящего о необходимости тратить деньги на внутренние нужды Америки. И такое неприкрытое вмешательство в выборы не вызвало резонанса в США. Там днем с огнем пытались найти "русский след" в американских выборах, а лучше уж разобрались бы сами с собой. Мы в этом можем помочь", - подчеркнул парламентарий.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.