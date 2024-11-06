https://ria.ru/20241106/peskov-1982281389.html
Пескова спросили о приглашении Путина на инаугурацию Трампа
Пескова спросили о приглашении Путина на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Пескова спросили о приглашении Путина на инаугурацию Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем задавать вопросы о планах президента России, и напомнил,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:15
2024-11-06T18:15
2024-11-06T18:15
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
выборы президента сша — 2024
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем задавать вопросы о планах президента России, и напомнил, что против России ведется война. "В данном случае эвентуальное рассуждение вряд ли уместно. Давайте дождемся с вами инаугурации... Все-таки не забывайте, что против нашей страны ведется война. И в этих условиях очень важно, что будут говорить и что будут делать", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые", отвечая на вопрос журналистов, примет ли президент РФ приглашение в США после инаугурации Трампа, если оно будет. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024, владимир путин
Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024, Владимир Путин
Пескова спросили о приглашении Путина на инаугурацию Трампа
Песков: рассуждать о приглашении Путина на инаугурацию Трампа пока бессмысленно
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем задавать вопросы о планах президента России, и напомнил, что против России ведется война.
"В данном случае эвентуальное рассуждение вряд ли уместно. Давайте дождемся с вами инаугурации... Все-таки не забывайте, что против нашей страны ведется война. И в этих условиях очень важно, что будут говорить и что будут делать", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые", отвечая на вопрос журналистов, примет ли президент РФ приглашение в США после инаугурации Трампа, если оно будет.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.