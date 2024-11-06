https://ria.ru/20241106/peskov-1982281389.html

Пескова спросили о приглашении Путина на инаугурацию Трампа

Пескова спросили о приглашении Путина на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

Пескова спросили о приглашении Путина на инаугурацию Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем задавать вопросы о планах президента России, и напомнил,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:15

2024-11-06T18:15

2024-11-06T18:15

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сша

дональд трамп

дмитрий песков

выборы президента сша — 2024

владимир путин

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем задавать вопросы о планах президента России, и напомнил, что против России ведется война. "В данном случае эвентуальное рассуждение вряд ли уместно. Давайте дождемся с вами инаугурации... Все-таки не забывайте, что против нашей страны ведется война. И в этих условиях очень важно, что будут говорить и что будут делать", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые", отвечая на вопрос журналистов, примет ли президент РФ приглашение в США после инаугурации Трампа, если оно будет. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024, владимир путин