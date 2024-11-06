https://ria.ru/20241106/peskov-1982278725.html
Песков назвал Россию магнитом для многих стран
Песков назвал Россию магнитом для многих стран - РИА Новости, 06.11.2024
Песков назвал Россию магнитом для многих стран
Россия является магнитом для многих стран, в том числе и для налаживания отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:06
2024-11-06T18:06
2024-11-06T18:06
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия является магнитом для многих стран, в том числе и для налаживания отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будучи большой страной, мы так или иначе играем роль своеобразного магнита. Это в хорошем понимании. Многие страны тянутся к тому, чтобы налаживать с нами добрые отношения", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые". Он также отметил, что как только где-то в мире "набирает силу зло", оно зачастую начинает смотреть в сторону РФ, потому что Россия не только очень большая, но и привлекательная страна с точки зрения географии, природных богатств, а также уникального, многонационального и многоконфессионального народа.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982271767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков назвал Россию магнитом для многих стран
Песков: РФ — магнит для многих стран, в том числе и для налаживания отношений
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия является магнитом для многих стран, в том числе и для налаживания отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Будучи большой страной, мы так или иначе играем роль своеобразного магнита. Это в хорошем понимании. Многие страны тянутся к тому, чтобы налаживать с нами добрые отношения", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
Он также отметил, что как только где-то в мире "набирает силу зло", оно зачастую начинает смотреть в сторону РФ, потому что Россия не только очень большая, но и привлекательная страна с точки зрения географии, природных богатств, а также уникального, многонационального и многоконфессионального народа.