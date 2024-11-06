https://ria.ru/20241106/peskov-1982277326.html

Россия продолжит СВО до достижения всех поставленных целей, заявил Песков

Россия продолжит СВО до достижения всех поставленных целей, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024

Россия продолжит СВО до достижения всех поставленных целей, заявил Песков

Россия будет проводить специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:57

2024-11-06T17:57

2024-11-06T18:08

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Россия будет проводить специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы специальную военную операцию будем проводить до достижения всех поставленных целей", - заявил Песков журналистам на площадке федерального просветительского марафона "Знание.Первые".

https://ria.ru/20241106/tramp-1982278481.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, украина