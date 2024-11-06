https://ria.ru/20241106/peskov-1982277326.html
Россия продолжит СВО до достижения всех поставленных целей, заявил Песков
Россия продолжит СВО до достижения всех поставленных целей, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
Россия продолжит СВО до достижения всех поставленных целей, заявил Песков
Россия будет проводить специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:57
2024-11-06T17:57
2024-11-06T18:08
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Россия будет проводить специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы специальную военную операцию будем проводить до достижения всех поставленных целей", - заявил Песков журналистам на площадке федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
https://ria.ru/20241106/tramp-1982278481.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Украина
Россия продолжит СВО до достижения всех поставленных целей, заявил Песков
Песков: РФ будет проводить спецоперацию до достижения всех поставленных целей