Песков рассказал, каким должен быть пресс-секретарь президента
Песков: предпочтительно, чтобы пресс-секретарь президента не был журналистом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким должен быть пресс-секретарь главы государства.
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"Я не скрою, это сложная профессия. С моей точки зрения, предпочтительно, чтобы пресс-секретарь не был журналистом. Это должен быть человек, который быстро схватывает разные темы, потому что я работаю с президентом, и у него каждый день новые темы на повестке. Сегодня это может быть военно-промышленный комплекс, завтра - сельское хозяйство, а вечером того же дня - макроэкономика, а потом он вступает в спор с министром финансов", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
По его словам, главная способность пресс-секретаря президента заключается в том, чтобы очень быстро вникать хотя бы в азы каких-то тем.