https://ria.ru/20241106/peskov-1982272901.html

Песков рассказал, каким должен быть пресс-секретарь президента

Песков рассказал, каким должен быть пресс-секретарь президента - РИА Новости, 06.11.2024

Песков рассказал, каким должен быть пресс-секретарь президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким должен быть пресс-секретарь главы государства. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:49

2024-11-06T17:49

2024-11-06T17:49

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким должен быть пресс-секретарь главы государства. "Я не скрою, это сложная профессия. С моей точки зрения, предпочтительно, чтобы пресс-секретарь не был журналистом. Это должен быть человек, который быстро схватывает разные темы, потому что я работаю с президентом, и у него каждый день новые темы на повестке. Сегодня это может быть военно-промышленный комплекс, завтра - сельское хозяйство, а вечером того же дня - макроэкономика, а потом он вступает в спор с министром финансов", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые". По его словам, главная способность пресс-секретаря президента заключается в том, чтобы очень быстро вникать хотя бы в азы каких-то тем.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982265804.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий песков