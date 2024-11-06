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Песков рассказал, каким должен быть пресс-секретарь президента - РИА Новости, 06.11.2024
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17:49 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/peskov-1982272901.html
Песков рассказал, каким должен быть пресс-секретарь президента
Песков рассказал, каким должен быть пресс-секретарь президента - РИА Новости, 06.11.2024
Песков рассказал, каким должен быть пресс-секретарь президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким должен быть пресс-секретарь главы государства. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:49
2024-11-06T17:49
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким должен быть пресс-секретарь главы государства. "Я не скрою, это сложная профессия. С моей точки зрения, предпочтительно, чтобы пресс-секретарь не был журналистом. Это должен быть человек, который быстро схватывает разные темы, потому что я работаю с президентом, и у него каждый день новые темы на повестке. Сегодня это может быть военно-промышленный комплекс, завтра - сельское хозяйство, а вечером того же дня - макроэкономика, а потом он вступает в спор с министром финансов", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые". По его словам, главная способность пресс-секретаря президента заключается в том, чтобы очень быстро вникать хотя бы в азы каких-то тем.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982265804.html
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политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал, каким должен быть пресс-секретарь президента

Песков: предпочтительно, чтобы пресс-секретарь президента не был журналистом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким должен быть пресс-секретарь главы государства.
«
"Я не скрою, это сложная профессия. С моей точки зрения, предпочтительно, чтобы пресс-секретарь не был журналистом. Это должен быть человек, который быстро схватывает разные темы, потому что я работаю с президентом, и у него каждый день новые темы на повестке. Сегодня это может быть военно-промышленный комплекс, завтра - сельское хозяйство, а вечером того же дня - макроэкономика, а потом он вступает в спор с министром финансов", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
По его словам, главная способность пресс-секретаря президента заключается в том, чтобы очень быстро вникать хотя бы в азы каких-то тем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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