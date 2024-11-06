https://ria.ru/20241106/peskov-1982272762.html
Песков рассказал, как общаться с провокаторами
Песков рассказал, как общаться с провокаторами - РИА Новости, 06.11.2024
Песков рассказал, как общаться с провокаторами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" рассказал, как общаться с провокаторами. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:48
2024-11-06T17:48
2024-11-06T17:48
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" рассказал, как общаться с провокаторами. "Эффективно выстраивать диалог можно только уважая вашего собеседника. Если вы ощущаете какие-то провокации в свой адрес, то нужно сохранять спокойствие, нужно всегда пытаться очень логично, спокойно и аргументировано отвечать на те вызовы, которые перед вами стоят. И никогда не переходить на излишнюю эмоциональность, потому что излишняя эмоциональность не позволяет до конца быть логичным в ваших изъяснениях", - сказал Песков. Он также посоветовал всегда быть доброжелательным, даже в отношении провокатора.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982271767.html
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россия, дмитрий песков
Песков рассказал, как общаться с провокаторами
Песков рассказал, как выстраивать диалог с провокаторами