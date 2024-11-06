https://ria.ru/20241106/peskov-1982272391.html

Песков допустил внедрение ИИ в сферу госуправления

Песков допустил внедрение ИИ в сферу госуправления - РИА Новости, 06.11.2024

Песков допустил внедрение ИИ в сферу госуправления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность внедрения технологии искусственного интеллекта в сферу государственного управления. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:46

2024-11-06T17:46

2024-11-06T17:46

общество

технологии

россия

дмитрий песков

искусственный интеллект (ии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность внедрения технологии искусственного интеллекта в сферу государственного управления. "Я убежден, что возможно. Я думаю, что искусственный интеллект может существенно повысить эффективность государственного управления, существенно повысить эффективность оказания цифровых услуг гражданам, сэкономить время для многих бюрократических процедур. И, главное, помочь управленцам видеть более полную картину происходящего в стране", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые", отвечая на вопрос, возможно ли внедрение сферы искусственного интеллекта в сферу госуправления. Он отметил, что использование искусственного интеллекта в этой сфере может до неузнаваемости изменить социологические службы, которые указывают управленцам на сильные и слабые стороны. "Широчайшие возможности, я в этом убежден", - добавил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982271316.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, дмитрий песков, искусственный интеллект (ии)