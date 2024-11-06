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Песков допустил внедрение ИИ в сферу госуправления - РИА Новости, 06.11.2024
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17:46 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/peskov-1982272391.html
Песков допустил внедрение ИИ в сферу госуправления
Песков допустил внедрение ИИ в сферу госуправления - РИА Новости, 06.11.2024
Песков допустил внедрение ИИ в сферу госуправления
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность внедрения технологии искусственного интеллекта в сферу государственного управления. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:46
2024-11-06T17:46
общество
технологии
россия
дмитрий песков
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность внедрения технологии искусственного интеллекта в сферу государственного управления. "Я убежден, что возможно. Я думаю, что искусственный интеллект может существенно повысить эффективность государственного управления, существенно повысить эффективность оказания цифровых услуг гражданам, сэкономить время для многих бюрократических процедур. И, главное, помочь управленцам видеть более полную картину происходящего в стране", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые", отвечая на вопрос, возможно ли внедрение сферы искусственного интеллекта в сферу госуправления. Он отметил, что использование искусственного интеллекта в этой сфере может до неузнаваемости изменить социологические службы, которые указывают управленцам на сильные и слабые стороны. "Широчайшие возможности, я в этом убежден", - добавил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982271316.html
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общество, технологии, россия, дмитрий песков, искусственный интеллект (ии)
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Искусственный интеллект (ИИ)
Песков допустил внедрение ИИ в сферу госуправления

Песков: внедрение искусственного интеллекта в сферу госуправления возможно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность внедрения технологии искусственного интеллекта в сферу государственного управления.
"Я убежден, что возможно. Я думаю, что искусственный интеллект может существенно повысить эффективность государственного управления, существенно повысить эффективность оказания цифровых услуг гражданам, сэкономить время для многих бюрократических процедур. И, главное, помочь управленцам видеть более полную картину происходящего в стране", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые", отвечая на вопрос, возможно ли внедрение сферы искусственного интеллекта в сферу госуправления.
Он отметил, что использование искусственного интеллекта в этой сфере может до неузнаваемости изменить социологические службы, которые указывают управленцам на сильные и слабые стороны.
"Широчайшие возможности, я в этом убежден", - добавил пресс-секретарь главы государства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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ОбществоТехнологииРоссияДмитрий ПесковИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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