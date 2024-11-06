https://ria.ru/20241106/peskov-1982272233.html
США могут прекратить конфликт на Украине, заявил Песков
США могут прекратить конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
США могут прекратить конфликт на Украине, заявил Песков
Соединенные Штаты Америки могут остановить конфликт вокруг Украины очень быстро, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:45
2024-11-06T17:45
2024-11-06T21:00
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки могут остановить конфликт вокруг Украины очень быстро, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро. Потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт", — сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
https://ria.ru/20241106/peskov-1982175003.html
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в мире, сша, украина, дмитрий песков, россия
В мире, США, Украина, Дмитрий Песков, Россия
США могут прекратить конфликт на Украине, заявил Песков
Песков: США могут прекратить конфликт на Украине очень быстро