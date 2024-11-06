Рейтинг@Mail.ru
США могут прекратить конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 06.11.2024 (обновлено: 21:00 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/peskov-1982272233.html
США могут прекратить конфликт на Украине, заявил Песков
США могут прекратить конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
США могут прекратить конфликт на Украине, заявил Песков
Соединенные Штаты Америки могут остановить конфликт вокруг Украины очень быстро, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:45
2024-11-06T21:00
в мире
сша
украина
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки могут остановить конфликт вокруг Украины очень быстро, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро. Потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт", — сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
https://ria.ru/20241106/peskov-1982175003.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дмитрий песков, россия
В мире, США, Украина, Дмитрий Песков, Россия
США могут прекратить конфликт на Украине, заявил Песков

Песков: США могут прекратить конфликт на Украине очень быстро

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки могут остановить конфликт вокруг Украины очень быстро, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро. Потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт", — сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Вчера, 12:35
 
В миреСШАУкраинаДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала