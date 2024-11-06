https://ria.ru/20241106/peskov-1982271767.html
Для России важнее своя повестка дня, заявил Песков
Для России важнее своя повестка дня, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
Для России важнее своя повестка дня, заявил Песков
У России своя повестка дня, она важнее, а победа Дональда Трампа на выборах президента США относится к американцам, сказал пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:43
2024-11-06T17:43
2024-11-06T17:51
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дмитрий песков
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. У России своя повестка дня, она важнее, а победа Дональда Трампа на выборах президента США относится к американцам, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые"."У нас своя повестка дня... Мы сегодня спустили ледокол "Чукотка" на воду, это для нас важнее. Вот к этому я отношусь здорово! А к победе Трампа должны относиться американцы, которые за него голосовали. И, наверное, не надо лукавить, важно, что выборы завершились в Америке", - сказал Песков.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024, В мире
Для России важнее своя повестка дня, заявил Песков
Песков: для России важнее своя повестка дня, а не американская
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. У России своя повестка дня, она важнее, а победа Дональда Трампа на выборах президента США относится к американцам, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
"У нас своя повестка дня... Мы сегодня спустили ледокол "Чукотка" на воду, это для нас важнее. Вот к этому я отношусь здорово! А к победе Трампа должны относиться американцы, которые за него голосовали. И, наверное, не надо лукавить, важно, что выборы завершились в Америке", - сказал Песков.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис
, республиканскую - экс-президент Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.