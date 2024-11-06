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Россия даст отпор мировому злу, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
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17:42 06.11.2024 (обновлено: 18:02 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/peskov-1982271316.html
Россия даст отпор мировому злу, заявил Песков
Россия даст отпор мировому злу, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
Россия даст отпор мировому злу, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет сомнений, что Россия и в этот раз даст отпор мировому злу. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:42
2024-11-06T18:02
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет сомнений, что Россия и в этот раз даст отпор мировому злу.Во время федерального просветительского марафона "Знание.Первые" школьник из Челябинска спросил Пескова, почему именно на долю русского народа, который сегодня вновь борется с "мировым злом", выпадают самые сложные испытания, а также почему именно РФ суждено изменить мировой порядок."Браво! Браво!... И да, за всю нашу историю действительно неоднократно были примеры, когда это самое зло засматривалось с нехорошими помыслами в нашу сторону. И вы понимаете, что это не так. И вы правильно сказали, что каждый раз мы давали ответ. И никто не сомневается, что на этот раз произойдет также", - ответил Песков.Он добавил, что каждый раз россияне будут выносить те уроки, которые преподносит история, чтобы каждый раз становиться сильнее, мудрее, и еще более уверенно идти в сторону процветания, развития и дружбы со всеми, кто окружает Россию.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982269664.html
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россия, дмитрий песков, общество, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Общество, В мире
Россия даст отпор мировому злу, заявил Песков

Песков: Россия и в этот раз даст отпор мировому злу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет сомнений, что Россия и в этот раз даст отпор мировому злу.
Во время федерального просветительского марафона "Знание.Первые" школьник из Челябинска спросил Пескова, почему именно на долю русского народа, который сегодня вновь борется с "мировым злом", выпадают самые сложные испытания, а также почему именно РФ суждено изменить мировой порядок.
"Браво! Браво!... И да, за всю нашу историю действительно неоднократно были примеры, когда это самое зло засматривалось с нехорошими помыслами в нашу сторону. И вы понимаете, что это не так. И вы правильно сказали, что каждый раз мы давали ответ. И никто не сомневается, что на этот раз произойдет также", - ответил Песков.
Он добавил, что каждый раз россияне будут выносить те уроки, которые преподносит история, чтобы каждый раз становиться сильнее, мудрее, и еще более уверенно идти в сторону процветания, развития и дружбы со всеми, кто окружает Россию.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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