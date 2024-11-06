https://ria.ru/20241106/peskov-1982267257.html

Россия не пытается победить доллар, заявил Песков

Россия не пытается победить доллар, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024

Россия не пытается победить доллар, заявил Песков

Россия не пытается победить доллар, этого не нужно пытаться делать, так как доллар валюта одной из самых крупных экономик мира, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:30

2024-11-06T17:30

2024-11-06T17:42

россия

экономика

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия не пытается победить доллар, этого не нужно пытаться делать, так как доллар валюта одной из самых крупных экономик мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые"."Мы не пытаемся победить доллар. Его не надо пытаться побеждать. Доллар - это одна из мировых валют. Это валюта одной из самых крупнейших экономик мира", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241102/dollar-1981531908.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, дмитрий песков