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Россия не пытается победить доллар, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
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17:30 06.11.2024 (обновлено: 17:42 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/peskov-1982267257.html
Россия не пытается победить доллар, заявил Песков
Россия не пытается победить доллар, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
Россия не пытается победить доллар, заявил Песков
Россия не пытается победить доллар, этого не нужно пытаться делать, так как доллар валюта одной из самых крупных экономик мира, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:30
2024-11-06T17:42
россия
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия не пытается победить доллар, этого не нужно пытаться делать, так как доллар валюта одной из самых крупных экономик мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые"."Мы не пытаемся победить доллар. Его не надо пытаться побеждать. Доллар - это одна из мировых валют. Это валюта одной из самых крупнейших экономик мира", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241102/dollar-1981531908.html
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россия, экономика, дмитрий песков
Россия, Экономика, Дмитрий Песков
Россия не пытается победить доллар, заявил Песков

Песков: Россия не пытается победить доллар, этого не нужно пытаться делать

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия не пытается победить доллар, этого не нужно пытаться делать, так как доллар валюта одной из самых крупных экономик мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
"Мы не пытаемся победить доллар. Его не надо пытаться побеждать. Доллар - это одна из мировых валют. Это валюта одной из самых крупнейших экономик мира", - сказал Песков.
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