https://ria.ru/20241106/peskov-1982267257.html
Россия не пытается победить доллар, заявил Песков
Россия не пытается победить доллар, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
Россия не пытается победить доллар, заявил Песков
Россия не пытается победить доллар, этого не нужно пытаться делать, так как доллар валюта одной из самых крупных экономик мира, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:30
2024-11-06T17:30
2024-11-06T17:42
россия
экономика
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия не пытается победить доллар, этого не нужно пытаться делать, так как доллар валюта одной из самых крупных экономик мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые"."Мы не пытаемся победить доллар. Его не надо пытаться побеждать. Доллар - это одна из мировых валют. Это валюта одной из самых крупнейших экономик мира", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241102/dollar-1981531908.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_47767180a37fc0a8b6adf9a8005c7057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, дмитрий песков
Россия, Экономика, Дмитрий Песков
Россия не пытается победить доллар, заявил Песков
Песков: Россия не пытается победить доллар, этого не нужно пытаться делать