https://ria.ru/20241106/peskov-1982266533.html
Песков объяснил длительный переход к многополярному миру
Песков объяснил длительный переход к многополярному миру - РИА Новости, 06.11.2024
Песков объяснил длительный переход к многополярному миру
Переход от однополярного к многополярному миру длительный и мучительный, потому что гегемоны не хотят отказываться от своей роли и цепляются за неё, считает... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:28
2024-11-06T17:28
2024-11-06T17:28
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Переход от однополярного к многополярному миру длительный и мучительный, потому что гегемоны не хотят отказываться от своей роли и цепляются за неё, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Этот переход (от однополярного к многополярному миру - ред.) очень длительный, очень мучительный, потому что страны вот того самого "золотого миллиарда", которые сейчас постепенно теряют роль гегемона, не хотят терять эту роль, они цепляются за эту роль, они используют свою экономическую мощь", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые" Он подчеркнул, что сейчас мир мир переходит многополярной системе - более справедливой, неколониальной, где превалируют отношения равноправия, взаимной выгоды и уважения, где большие страны не пытаются учить маленькие жить, не диктуют стандарты жизни другим странам, но и не терпят, когда кто-то лезет в их внутренние дела.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982263412.html
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков объяснил длительный переход к многополярному миру
Песков: переход к многополярности долгий, так как гегемоны держатся за свою роль
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Переход от однополярного к многополярному миру длительный и мучительный, потому что гегемоны не хотят отказываться от своей роли и цепляются за неё, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Этот переход (от однополярного к многополярному миру - ред.) очень длительный, очень мучительный, потому что страны вот того самого "золотого миллиарда", которые сейчас постепенно теряют роль гегемона, не хотят терять эту роль, они цепляются за эту роль, они используют свою экономическую мощь", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые"
Он подчеркнул, что сейчас мир мир переходит многополярной системе - более справедливой, неколониальной, где превалируют отношения равноправия, взаимной выгоды и уважения, где большие страны не пытаются учить маленькие жить, не диктуют стандарты жизни другим странам, но и не терпят, когда кто-то лезет в их внутренние дела.