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Песков заявил, что не имеет представление о будущем мира - РИА Новости, 06.11.2024
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17:27 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/peskov-1982266383.html
Песков заявил, что не имеет представление о будущем мира
Песков заявил, что не имеет представление о будущем мира - РИА Новости, 06.11.2024
Песков заявил, что не имеет представление о будущем мира
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что имеет представление о будущем России, но не о будущем всего мира к концу XXI века. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:27
2024-11-06T17:27
общество
россия
москва
дмитрий песков
манеж
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что имеет представление о будущем России, но не о будущем всего мира к концу XXI века. "Мне кажется, что я представляю, какой будет Россия, куда Россия идет, и какой она будет. Я не совсем понимаю, каким будет мир в конце нынешнего века, и я не думаю, что кто-то с большой долей уверенности может предположить и описать очертания этого будущего мира", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые". Он также назвал тему о будущем России в XXI веке и в мире в целом очень интересной. В Москве с 4 по 6 ноября проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Центральная площадка марафона - выставочный зал "Манеж".
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общество, россия, москва, дмитрий песков, манеж
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Манеж
Песков заявил, что не имеет представление о будущем мира

Песков заявил, что имеет представление о будущем России, но не о будущем мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что имеет представление о будущем России, но не о будущем всего мира к концу XXI века.
"Мне кажется, что я представляю, какой будет Россия, куда Россия идет, и какой она будет. Я не совсем понимаю, каким будет мир в конце нынешнего века, и я не думаю, что кто-то с большой долей уверенности может предположить и описать очертания этого будущего мира", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
Он также назвал тему о будущем России в XXI веке и в мире в целом очень интересной.
В Москве с 4 по 6 ноября проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Центральная площадка марафона - выставочный зал "Манеж".
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ОбществоРоссияМоскваДмитрий ПесковМанеж
 
 
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