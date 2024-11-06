https://ria.ru/20241106/peskov-1982265804.html
Песков рассказал, каким будет будущий президент России
Песков рассказал, каким будет будущий президент России - РИА Новости, 06.11.2024
Песков рассказал, каким будет будущий президент России
Будущий президент России будет таким же, как Владимир Путин, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне "Знание... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:25
2024-11-06T17:25
2024-11-06T18:09
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Будущий президент России будет таким же, как Владимир Путин, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". "Такой же, как Путин", — сказал он, отвечая на вопрос о том, каким будет будущий глава государства.При этом пресс-секретарь отметил, что российским лидером в любом случае станет такой политик, за какого проголосуют граждане."Выбирать вам", — подчеркнул Песков.Следующие выборы президента России пройдут в 2030 году.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982272901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков рассказал, каким будет будущий президент России
Песков заявил, что будущий президент России будет таким же, как Путин