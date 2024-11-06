https://ria.ru/20241106/peskov-1982265804.html

Песков рассказал, каким будет будущий президент России

Песков рассказал, каким будет будущий президент России - РИА Новости, 06.11.2024

Песков рассказал, каким будет будущий президент России

Будущий президент России будет таким же, как Владимир Путин, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне "Знание... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:25

2024-11-06T17:25

2024-11-06T18:09

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Будущий президент России будет таким же, как Владимир Путин, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". "Такой же, как Путин", — сказал он, отвечая на вопрос о том, каким будет будущий глава государства.При этом пресс-секретарь отметил, что российским лидером в любом случае станет такой политик, за какого проголосуют граждане."Выбирать вам", — подчеркнул Песков.Следующие выборы президента России пройдут в 2030 году.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982272901.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика