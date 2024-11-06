https://ria.ru/20241106/peskov-1982265142.html

Песков заявил о гигантском рывке в российской экономике

Песков заявил о гигантском рывке в российской экономике - РИА Новости, 06.11.2024

Песков заявил о гигантском рывке в российской экономике

Россия сделала гигантский рывок в экономике за последние 20 лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:23

2024-11-06T17:23

2024-11-06T17:23

россия

дмитрий песков

нью-йорк (город)

экономика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия сделала гигантский рывок в экономике за последние 20 лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сделали гигантский рывок за последние 20 лет. В преддверии нынешнего века бюджет нашей страны был чуть больше, чем бюджет города Нью-Йорка. Были такие времена, и это было совсем недавно. Многие из вас тогда только родились, и вы вот родились в такой стране", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые". Он добавил, что Россия, которая выжила на обломках Советского Союза, стала правопреемницей этой некогда великой державы.

https://ria.ru/20241106/putin-1982198457.html

россия

нью-йорк (город)

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, нью-йорк (город), экономика