https://ria.ru/20241106/peskov-1982262399.html
Песков назвал демографию огромным вызовом для России
Песков назвал демографию огромным вызовом для России - РИА Новости, 06.11.2024
Песков назвал демографию огромным вызовом для России
Демография – огромный вызов для России, каждый должен думать об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:16
2024-11-06T17:16
2024-11-06T17:32
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Демография – огромный вызов для России, каждый должен думать об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что россиян, к сожалению, очень мало – очень маленькое население для такой большой страны."У нас огромная страна, самая большая страна мира, но очень маленькое население. Это огромный вызов для нас – наша демография, поэтому мы должны, каждый из нас должен думать о демографии, я призываю вас это делать", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
https://ria.ru/20241106/peskov-1982263571.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков назвал демографию огромным вызовом для России
Песков: демография - огромный вызов для России, каждый должен думать об этом