https://ria.ru/20241106/peskov-1982262399.html

Песков назвал демографию огромным вызовом для России

Песков назвал демографию огромным вызовом для России - РИА Новости, 06.11.2024

Песков назвал демографию огромным вызовом для России

Демография – огромный вызов для России, каждый должен думать об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:16

2024-11-06T17:16

2024-11-06T17:32

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Демография – огромный вызов для России, каждый должен думать об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что россиян, к сожалению, очень мало – очень маленькое население для такой большой страны."У нас огромная страна, самая большая страна мира, но очень маленькое население. Это огромный вызов для нас – наша демография, поэтому мы должны, каждый из нас должен думать о демографии, я призываю вас это делать", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".

https://ria.ru/20241106/peskov-1982263571.html

россия

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Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, общество