https://ria.ru/20241106/peskov-1982259879.html
Песков рассказал о переходе к справедливой системе мироустройства
Песков рассказал о переходе к справедливой системе мироустройства - РИА Новости, 06.11.2024
Песков рассказал о переходе к справедливой системе мироустройства
Мир после крушения СССР стал однополярным, и США стали страной-жандармом, но теперь идет переход к более справедливой системе мироустройства, сказал... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:09
2024-11-06T17:09
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мир после крушения СССР стал однополярным, и США стали страной-жандармом, но теперь идет переход к более справедливой системе мироустройства, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые"."После крушения Советского Союза мир стал по сути де-факто однополярным. Появилась одна страна, которая стала фактически гегемоном во всех делах: в экономике она стала самой мощной экономически державой, в мировой политике она фактически стала мировым жандармом, и она стала заставлять другие страны мира жить по правилам, не по праву международному, а по правилам. И эти правила она устанавливала на свой лад и меняла тогда и так, когда и как ей было удобно. По сути, это был такой неоколониальный режим: из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предметы, откуда выкачивали дивиденты", - сказал Песков.Он подчеркнул, что Россия после крушения СССР, "предавшись эйфории такого медового месяца" с коллективным Западом, тоже превратилась в объект выкачивания дивидентов."Нам тогда казалось, что получится по-хорошему, получится на равных. Не получилось - и не по нашей вине. И сейчас от вот этой системы мир переходит к системе многополярной, системе более справедливой, системе не колониальной, системе, где превалирует отношения равноправия, отношения взаимной выгоды и взаимного уважения", - отметил Песков.Пресс-секретарь добавил, что этот переход очень длительный и мучительный, потому что страны Запада не хотят терять роль гегемона.
https://ria.ru/20241023/briks-1979549395.html
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ссср, сша, дмитрий песков, россия
СССР, США, Дмитрий Песков, Россия
Песков рассказал о переходе к справедливой системе мироустройства
Песков: мир был однополярным, но переходит к справедливому мироустройству
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мир после крушения СССР стал однополярным, и США стали страной-жандармом, но теперь идет переход к более справедливой системе мироустройства, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
"После крушения Советского Союза мир стал по сути де-факто однополярным. Появилась одна страна, которая стала фактически гегемоном во всех делах: в экономике она стала самой мощной экономически державой, в мировой политике она фактически стала мировым жандармом, и она стала заставлять другие страны мира жить по правилам, не по праву международному, а по правилам. И эти правила она устанавливала на свой лад и меняла тогда и так, когда и как ей было удобно. По сути, это был такой неоколониальный режим: из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предметы, откуда выкачивали дивиденты", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия после крушения СССР, "предавшись эйфории такого медового месяца" с коллективным Западом, тоже превратилась в объект выкачивания дивидентов.
"Нам тогда казалось, что получится по-хорошему, получится на равных. Не получилось - и не по нашей вине. И сейчас от вот этой системы мир переходит к системе многополярной, системе более справедливой, системе не колониальной, системе, где превалирует отношения равноправия, отношения взаимной выгоды и взаимного уважения", - отметил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что этот переход очень длительный и мучительный, потому что страны Запада не хотят терять роль гегемона.