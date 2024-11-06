https://ria.ru/20241106/peskov-1982259879.html

Песков рассказал о переходе к справедливой системе мироустройства

Песков рассказал о переходе к справедливой системе мироустройства - РИА Новости, 06.11.2024

Песков рассказал о переходе к справедливой системе мироустройства

Мир после крушения СССР стал однополярным, и США стали страной-жандармом, но теперь идет переход к более справедливой системе мироустройства, сказал... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:09

2024-11-06T17:09

2024-11-06T17:43

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мир после крушения СССР стал однополярным, и США стали страной-жандармом, но теперь идет переход к более справедливой системе мироустройства, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые"."После крушения Советского Союза мир стал по сути де-факто однополярным. Появилась одна страна, которая стала фактически гегемоном во всех делах: в экономике она стала самой мощной экономически державой, в мировой политике она фактически стала мировым жандармом, и она стала заставлять другие страны мира жить по правилам, не по праву международному, а по правилам. И эти правила она устанавливала на свой лад и меняла тогда и так, когда и как ей было удобно. По сути, это был такой неоколониальный режим: из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предметы, откуда выкачивали дивиденты", - сказал Песков.Он подчеркнул, что Россия после крушения СССР, "предавшись эйфории такого медового месяца" с коллективным Западом, тоже превратилась в объект выкачивания дивидентов."Нам тогда казалось, что получится по-хорошему, получится на равных. Не получилось - и не по нашей вине. И сейчас от вот этой системы мир переходит к системе многополярной, системе более справедливой, системе не колониальной, системе, где превалирует отношения равноправия, отношения взаимной выгоды и взаимного уважения", - отметил Песков.Пресс-секретарь добавил, что этот переход очень длительный и мучительный, потому что страны Запада не хотят терять роль гегемона.

https://ria.ru/20241023/briks-1979549395.html

https://ria.ru/20241023/putin-1979506447.html

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ссср, сша, дмитрий песков, россия