https://ria.ru/20241106/peskov-1982178948.html

Песков прокомментировал возможность телефонного разговора Путина и Трампа

Песков прокомментировал возможность телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

Песков прокомментировал возможность телефонного разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, заявил, что это... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:45

2024-11-06T12:45

2024-11-06T12:45

россия

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_0:3:3081:1736_1920x0_80_0_0_17ec6ae5190bde482fe820763960f97c.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, заявил, что это нужно спрашивать не у российской стороны. "Наверное, это надо не у нас, не у нас спрашивать. Я еще раз повторяю и напоминаю вам слова Путина, о его открытости к контактам, к диалогу. Но это наша позиция, она последовательная, она хорошо известна в мире. А остальное - давайте дождемся каких-то конкретных действий", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Кремле звонок Трампа Путину по вопросу урегулирования конфликта на Украине, и готов ли Путин ответить на этот звонок. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024