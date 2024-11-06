https://ria.ru/20241106/peskov-1982178948.html
Песков прокомментировал возможность телефонного разговора Путина и Трампа
Песков прокомментировал возможность телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Песков прокомментировал возможность телефонного разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, заявил, что это... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:45
2024-11-06T12:45
2024-11-06T12:45
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, заявил, что это нужно спрашивать не у российской стороны. "Наверное, это надо не у нас, не у нас спрашивать. Я еще раз повторяю и напоминаю вам слова Путина, о его открытости к контактам, к диалогу. Но это наша позиция, она последовательная, она хорошо известна в мире. А остальное - давайте дождемся каких-то конкретных действий", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Кремле звонок Трампа Путину по вопросу урегулирования конфликта на Украине, и готов ли Путин ответить на этот звонок. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024
Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024
Песков прокомментировал возможность телефонного разговора Путина и Трампа
Песков о разговоре с Трампом: Путин всегда открыт к диалогу, но это его позиция