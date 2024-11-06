https://ria.ru/20241106/peskov-1982177799.html

Песков рассказал, когда будет известно, изменят ли США политику по Украине

Песков рассказал, когда будет известно, изменят ли США политику по Украине - РИА Новости, 06.11.2024

Песков рассказал, когда будет известно, изменят ли США политику по Украине

США способны изменить траекторию внешней политики в отношении Украины, но будет ли это сделано, станет известно после января, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:42

2024-11-06T12:42

2024-11-06T12:42

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США способны изменить траекторию внешней политики в отношении Украины, но будет ли это сделано, станет известно после января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Соединенные Штаты Америки способны траекторию своей внешней политики изменить. Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет, мы с вами посмотрим после января", - сказал он журналистам. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков