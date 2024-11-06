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Песков рассказал, когда будет известно, изменят ли США политику по Украине - РИА Новости, 06.11.2024
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12:42 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/peskov-1982177799.html
Песков рассказал, когда будет известно, изменят ли США политику по Украине
Песков рассказал, когда будет известно, изменят ли США политику по Украине - РИА Новости, 06.11.2024
Песков рассказал, когда будет известно, изменят ли США политику по Украине
США способны изменить траекторию внешней политики в отношении Украины, но будет ли это сделано, станет известно после января, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:42
2024-11-06T12:42
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США способны изменить траекторию внешней политики в отношении Украины, но будет ли это сделано, станет известно после января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Соединенные Штаты Америки способны траекторию своей внешней политики изменить. Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет, мы с вами посмотрим после января", - сказал он журналистам. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков рассказал, когда будет известно, изменят ли США политику по Украине

Песков: после января станет известно, изменят ли США политику по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США способны изменить траекторию внешней политики в отношении Украины, но будет ли это сделано, станет известно после января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Соединенные Штаты Америки способны траекторию своей внешней политики изменить. Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет, мы с вами посмотрим после января", - сказал он журналистам.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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