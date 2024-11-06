https://ria.ru/20241106/peskov-1982175856.html

Песков прокомментировал возможность диалога с США

Песков прокомментировал возможность диалога с США - РИА Новости, 06.11.2024

Песков прокомментировал возможность диалога с США

Президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность к диалогу, США в настоящий момент проявляют противоположную позицию, заявил... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:38

2024-11-06T12:38

2024-11-06T12:41

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дмитрий песков

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность к диалогу, США в настоящий момент проявляют противоположную позицию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Путин неоднократно повторял, что он открыт к конструктивному диалогу, основанному на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности друг друга. Президент Путин сохраняет свой настрой. Он его неоднократно подтверждал. В настоящий момент администрация США настроена диаметрально противоположно, что будет в январе - мы посмотрим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не обидится ли Дональд Трамп, если Путин не поздравит его с победой на выборах, и не ухудшит ли это отношения двух стран.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981441050.html

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сша, в мире, россия, дональд трамп, вашингтон (штат), дмитрий песков, владимир путин