https://ria.ru/20241106/peskov-1982175003.html
Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 06.11.2024
Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Заявления Дональда Трампа о мире после его победы на выборах в США могут изменить тональность, когда он войдет в Овальный кабинет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:35
2024-11-06T12:35
2024-11-06T12:48
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Заявления Дональда Трампа о мире после его победы на выборах в США могут изменить тональность, когда он войдет в Овальный кабинет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Одним из резонансных высказываний Трампа стало обещание остановить российско-украинский кризис всего за сутки."Это вполне объяснимо, вы знаете, что в ходе предвыборной кампании хотя были достаточно жесткие заявления господина Трампа, но это объясняется, конечно, предвыборной гонкой", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента отметил, что у Трампа были и заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене, и о его желании прервать спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых."Да, это заявление достаточно важное, но теперь уже после победы, собственно, готовясь войти в Овальный кабинет или войдя в Овальный кабинет - вот иногда заявления (после этого - ред.) приобретают другой тон, и поэтому мы говорим, что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам", - добавил Песков.Он уточнил, что ничего не может сказать о реакции президента РФ Владисмира Путина на победу Трампа."Да мы констатируем, принимаем во внимание те данные, которые приходят из Вашингтона", - заключил Песков.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/mid-1982156045.html
https://ria.ru/20241106/tramp-1982152931.html
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дмитрий песков, в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Дмитрий Песков, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Песков о словах Трампа о мире: после победы на выборах тон иногда меняется
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Заявления Дональда Трампа о мире после его победы на выборах в США могут изменить тональность, когда он войдет в Овальный кабинет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона
(10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе. Одним из резонансных высказываний Трампа стало обещание остановить российско-украинский кризис всего за сутки.
"Это вполне объяснимо, вы знаете, что в ходе предвыборной кампании хотя были достаточно жесткие заявления господина Трампа, но это объясняется, конечно, предвыборной гонкой", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента отметил, что у Трампа были и заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене, и о его желании прервать спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых.
"Да, это заявление достаточно важное, но теперь уже после победы, собственно, готовясь войти в Овальный кабинет или войдя в Овальный кабинет - вот иногда заявления (после этого - ред.) приобретают другой тон, и поэтому мы говорим, что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам", - добавил Песков.
Он уточнил, что ничего не может сказать о реакции президента РФ Владисмира Путина на победу Трампа.
"Да мы констатируем, принимаем во внимание те данные, которые приходят из Вашингтона", - заключил Песков.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.