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Россия тверда в вопросе невмешательства в ее дела, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.11.2024
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12:34 06.11.2024 (обновлено: 13:05 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/peskov-1982174715.html
Россия тверда в вопросе невмешательства в ее дела, заявили в Кремле
Россия тверда в вопросе невмешательства в ее дела, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.11.2024
Россия тверда в вопросе невмешательства в ее дела, заявили в Кремле
Россия тверда в вопросе невмешательства в ее дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:34
2024-11-06T13:05
россия
в мире
сша
дмитрий песков
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия тверда в вопросе невмешательства в ее дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, и в данном случае весьма тверды в том, чтобы защищать наши интересы на предмет невмешательства в наши внутренние дела", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, что в Кремле думают об обвинениях России во вмешательстве в выборы президента в США.Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что около 30 сообщений с угрозами о ложном минировании зафиксированы на выборах в США. Только в штате Джорджия было зарегистрировано около 17 ложных угроз. Как сообщил телеканал Fox, пять избирательных участков в округе Фултон в Джорджии продлили работу после вынужденного перерыва в голосовании.Позже власти штата Джорджия заявили, что эти сообщения о минировании якобы имеют российский "след", а ФБР без каких-либо доказательств утверждало, что сообщения были якобы отправлены с российских доменов.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
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россия, в мире, сша, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024, дональд трамп
Россия, В мире, США, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп
Россия тверда в вопросе невмешательства в ее дела, заявили в Кремле

Песков: Россия готова защищать интересы по невмешательству в ее дела

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия тверда в вопросе невмешательства в ее дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, и в данном случае весьма тверды в том, чтобы защищать наши интересы на предмет невмешательства в наши внутренние дела", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, что в Кремле думают об обвинениях России во вмешательстве в выборы президента в США.
Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что около 30 сообщений с угрозами о ложном минировании зафиксированы на выборах в США. Только в штате Джорджия было зарегистрировано около 17 ложных угроз. Как сообщил телеканал Fox, пять избирательных участков в округе Фултон в Джорджии продлили работу после вынужденного перерыва в голосовании.
Позже власти штата Джорджия заявили, что эти сообщения о минировании якобы имеют российский "след", а ФБР без каких-либо доказательств утверждало, что сообщения были якобы отправлены с российских доменов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
 
РоссияВ миреСШАДмитрий ПесковВыборы президента США — 2024Дональд Трамп
 
 
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