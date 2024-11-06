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Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил Песков
Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:33
2024-11-06T12:33
2024-11-06T12:57
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США."А что касается обвинения в попытках оказания влияния или вмешательства, то мы решительно отвергаем это", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, что в Кремле думают об обвинениях России во вмешательстве в выборы президента США.Телеканал CBS News со ссылкой на источник ранее сообщал, что около 30 сообщений с угрозами о ложном минировании зафиксированы на выборах в США. Только в штате Джорджия было зарегистрировано около 17 ложных угроз. Как сообщил телеканал Fox, пять избирательных участков в округе Фултон в Джорджии продлили работу после вынужденного перерыва в голосовании.Позже власти Джорджии заявили, что эти сообщения о минировании якобы имеют российский "след", а ФБР без каких-либо доказательств утверждало, что сообщения были якобы отправлены с российских доменов.
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сша, россия, в мире, дмитрий песков, фбр, джорджия
США, Россия, В мире, Дмитрий Песков, ФБР, Джорджия
Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил Песков
Песков: Россия решительно отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США