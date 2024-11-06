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Еще сильнее ухудшить отношения России и США невозможно, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
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12:32 06.11.2024 (обновлено: 12:38 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/peskov-1982173916.html
Еще сильнее ухудшить отношения России и США невозможно, заявил Песков
Еще сильнее ухудшить отношения России и США невозможно, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
Еще сильнее ухудшить отношения России и США невозможно, заявил Песков
Практически невозможно еще сильнее ухудшить отношения РФ и США, они находятся в самой низкой точке за всю историю, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:32
2024-11-06T12:38
россия
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в мире
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Практически невозможно еще сильнее ухудшить отношения РФ и США, они находятся в самой низкой точке за всю историю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам."Еще (сильнее - ред.) ухудшить отношения практические невозможно. Они находятся исторически в самой низкой точке, а дальнейшее будет зависеть от следующего руководства США", - сказал Песков на вопрос, не обидится ли объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп, если российский лидер Владимир Путин не поздравит его с победой на выборах и не ухудшит ли это отношения двух стран.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982174848.html
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
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россия, сша, в мире, дональд трамп, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024
Россия, США, В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024
Еще сильнее ухудшить отношения России и США невозможно, заявил Песков

Песков: отношения России и США находятся в критически низкой точке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Практически невозможно еще сильнее ухудшить отношения РФ и США, они находятся в самой низкой точке за всю историю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
"Еще (сильнее - ред.) ухудшить отношения практические невозможно. Они находятся исторически в самой низкой точке, а дальнейшее будет зависеть от следующего руководства США", - сказал Песков на вопрос, не обидится ли объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп, если российский лидер Владимир Путин не поздравит его с победой на выборах и не ухудшит ли это отношения двух стран.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах
Вчера, 12:35
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
 
РоссияСШАВ миреДональд ТрампДмитрий ПесковВыборы президента США — 2024
 
 
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