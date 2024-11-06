https://ria.ru/20241106/peskov-1982173916.html

Еще сильнее ухудшить отношения России и США невозможно, заявил Песков

Еще сильнее ухудшить отношения России и США невозможно, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024

Еще сильнее ухудшить отношения России и США невозможно, заявил Песков

Практически невозможно еще сильнее ухудшить отношения РФ и США, они находятся в самой низкой точке за всю историю, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:32

2024-11-06T12:32

2024-11-06T12:38

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Практически невозможно еще сильнее ухудшить отношения РФ и США, они находятся в самой низкой точке за всю историю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам."Еще (сильнее - ред.) ухудшить отношения практические невозможно. Они находятся исторически в самой низкой точке, а дальнейшее будет зависеть от следующего руководства США", - сказал Песков на вопрос, не обидится ли объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп, если российский лидер Владимир Путин не поздравит его с победой на выборах и не ухудшит ли это отношения двух стран.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982174848.html

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россия, сша, в мире, дональд трамп, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024